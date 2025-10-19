fechar
Cocielo aparece sem aliança pela primeira vez após anunciar fim do casamento com Tata Estaniecki

O casal, que estava junto desde 2017, anunciou o fim do relacionamento pelas redes sociais. Os dois são pais de Beatriz e Caio, de cinco e dois anos

Por Bianca Tavares Publicado em 19/10/2025 às 10:31
Imagem de Cocielo e Tata Estaniecki
Imagem de Cocielo e Tata Estaniecki - Reprodução/Instagram

Depois da publicação que causou alvoroço nas redes sociais e anunciou o fim do casamento com Tata Estaniecki, Cocielo surgiu pela primeira vez sem aliança em uma festa.

O flagra foi divulgado pelo portal LeoDias, que revelou o influenciador curtindo uma festa em um clube privado ao lado da filha Beatriz, de cinco anos, em Barueri, São Paulo.

Veja o momento:

Cocielo anuncia fim do casamento com Tata

Na última sexta-feira (17), Cocielo fez uma publicação nas redes sociais que deixou seus fãs perplexos, ao revelar o fim da relação com a apresentadora Tata Estaniecki, com quem teve dois filhos, Beatriz e Caio.

Os dois estavam juntos desde 2017.

