A Fazenda | Notícia

Gaby Spanic explica agressão em A Fazenda: "Não aguentava mais"

Gaby Spanic está fora de "A Fazenda 17"! A expulsão da atriz deu o que falar devido ao tapa em Tamires Assis; veja declarações da ex-peoa.

Por Thallys Menezes Publicado em 21/10/2025 às 22:19
Gaby Spanic, expulsa de A Fazenda 17
Gaby Spanic, expulsa de A Fazenda 17 - Reprodução/Record

Após deixar "A Fazenda 17" no domingo (19/10), Gaby Spanic abriu o jogo em participação no Hoje em Dia, na Record. 

A atriz venezuelana falou sobre o tapa na peoa e aliada Tamires Assis, que gerou sua expulsão.

Gaby Spanic fala sobre tapa e expulsão

Gaby Spanic revelou que o tapa foi proposital e sua fala antes e depois do ato foi um protesto pela animosidade na casa.

"Era a única maneira de eu sair por minha saúde mental. Eu não aguentava mais tanta violência. Era uma energia muito pesada. Sofri muitas agressões verbais e muito bullying por causa da minha forma de falar português", disse.

Além disso, Gaby revelou que também foi motivada a fazer a manifestação ao observar a maneira como outros participantes lidavam com Tamires. "Eu não suportava mais ver a forma como a tratavam", disse a estrela de "A Usurpadora".

Fora do jogo, a ex-peoa revelou para quem vai sua torcida para vencer o programa."Quero que a Tamires ganhe. Ela ou a Duda, que está sofrendo muito por ser uma mulher jovem lá", disse.

A expulsão de Gaby Spanic foi anunciada na noite de domingo (19), após o tapa dado na dinâmica ao vivo.

 

Os peões souberam da desclassificação por meio de um texto deixado para a produção. "Atenção, peões! A participante Gaby Spanic infringiu uma das regras do jogo e, por isso, foi expulsa do programa. Por favor, arrumem as malas da Gaby e coloquem no closet", disse.

