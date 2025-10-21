Quem está na roça da Fazenda? Veja em tempo real nova berlinda
Vem aí mais uma roça de "A Fazenda 17"! A quinta berlinda do reality show chega sob alta expectativa, após a expulsão de Gaby Spanic.
Clique aqui e escute a matéria
A "treta" não para em "A Fazenda 17"!
Após a saída de Gaby Spanic, uma das principais favoritas do público, o jogo se reorganiza com a formação da quinta roça nesta terça-feira (21/10).
Acompanhe em tempo real quem está na roça!
Quem é o fazendeiro da semana?
Matheus Martins é o atual fazendeiro de "A Fazenda 17", tendo escapado da quarta roça do programa.
O DJ, modelo e ator já revelou dentro da casa que deve indicar Saory Cardoso para a roça.
Quem ganhou a Prova de Fogo? Quais são os poderes do lampião?
Shia Phoenix e Luiz Mesquita foram os vencedores da Prova de Fogo no domingo (19/10).
Escolhido pelo público, o poder da Chama Laranja já foi definido: "Você deve escolher dois peões da Baia. Eles também estarão disponíveis para votação cara a cara".
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Quem está na baia?
- Duda Wendling
- Dudu Camargo
- Rayane Figliuzzi
- Michelle Barros
Quem já saiu de A Fazenda?
- 1ª roça: Gabily - 26,95% dos votos para ficar
- 2ª roça: Renata Muller - 18,96% dos votos para ficar
- 3ª roça: Gui Boury - 22,98% dos votos para ficar
- 4ª roça: Fernando Sampaio - 15,63% dos votos para ficar
- Expulsa: Gaby Spanic
Quem está na roça de A Fazenda 17?
A formação da roça ainda não foi concluída em "A Fazenda 17". A matéria está sendo atualizada.