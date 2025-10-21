Quem está na roça da Fazenda? Veja em tempo real nova berlinda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Vem aí mais uma roça de "A Fazenda 17"! A quinta berlinda do reality show chega sob alta expectativa, após a expulsão de Gaby Spanic.

Clique aqui e escute a matéria

A "treta" não para em "A Fazenda 17"!

Após a saída de Gaby Spanic, uma das principais favoritas do público, o jogo se reorganiza com a formação da quinta roça nesta terça-feira (21/10).

Acompanhe em tempo real quem está na roça!

Quem é o fazendeiro da semana?

Matheus Martins é o atual fazendeiro de "A Fazenda 17", tendo escapado da quarta roça do programa.

O DJ, modelo e ator já revelou dentro da casa que deve indicar Saory Cardoso para a roça.

Quem ganhou a Prova de Fogo? Quais são os poderes do lampião?

Shia Phoenix e Luiz Mesquita foram os vencedores da Prova de Fogo no domingo (19/10).

Escolhido pelo público, o poder da Chama Laranja já foi definido: "Você deve escolher dois peões da Baia. Eles também estarão disponíveis para votação cara a cara".

Quem está na baia?

Duda Wendling



Dudu Camargo



Rayane Figliuzzi



Michelle Barros

Quem já saiu de A Fazenda?

1ª roça: Gabily - 26,95% dos votos para ficar

2ª roça: Renata Muller - 18,96% dos votos para ficar

3ª roça: Gui Boury - 22,98% dos votos para ficar

4ª roça: Fernando Sampaio - 15,63% dos votos para ficar

Expulsa: Gaby Spanic

Quem está na roça de A Fazenda 17?

A formação da roça ainda não foi concluída em "A Fazenda 17". A matéria está sendo atualizada.