Quem está na roça da Fazenda? Veja em tempo real nova berlinda

Vem aí mais uma roça de "A Fazenda 17"! A quinta berlinda do reality show chega sob alta expectativa, após a expulsão de Gaby Spanic.

Por Thallys Menezes Publicado em 21/10/2025 às 21:48 | Atualizado em 21/10/2025 às 22:47
Matheus Martins em A Fazenda
Matheus Martins em A Fazenda - Reprodução/Record

A "treta" não para em "A Fazenda 17"!

Após a saída de Gaby Spanic, uma das principais favoritas do público, o jogo se reorganiza com a formação da quinta roça nesta terça-feira (21/10).

Acompanhe em tempo real quem está na roça!

Quem é o fazendeiro da semana?

Matheus Martins é o atual fazendeiro de "A Fazenda 17", tendo escapado da quarta roça do programa. 

O DJ, modelo e ator já revelou dentro da casa que deve indicar Saory Cardoso para a roça.

Quem ganhou a Prova de Fogo? Quais são os poderes do lampião?

Shia Phoenix e Luiz Mesquita foram os vencedores da Prova de Fogo no domingo (19/10).

Escolhido pelo público, o poder da Chama Laranja já foi definido: "Você deve escolher dois peões da Baia. Eles também estarão disponíveis para votação cara a cara".

Quem está na baia?

  • Duda Wendling
  • Dudu Camargo
  • Rayane Figliuzzi
  • Michelle Barros

Quem já saiu de A Fazenda?

  • 1ª roça: Gabily - 26,95% dos votos para ficar
  • 2ª roça: Renata Muller - 18,96% dos votos para ficar 
  • 3ª roça: Gui Boury - 22,98% dos votos para ficar
  • 4ª roça: Fernando Sampaio - 15,63% dos votos para ficar
  • Expulsa: Gaby Spanic

Quem está na roça de A Fazenda 17?

A formação da roça ainda não foi concluída em "A Fazenda 17". A matéria está sendo atualizada.

