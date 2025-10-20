Shia surge excitado em A Fazenda 17 e volume enorme vira assunto nas redes sociais: “Explodindo de tesão”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Shia Phoenix virou um dos assuntos mais comentados de A Fazenda 17 nesta segunda-feira (20) após um momento inusitado na academia do reality da Record. O ator apareceu trocando carinhos com Michelle Barros durante o treino e acabou ficando visivelmente excitado, gerando constrangimento e muitas risadas.

No vídeo que viralizou, Shia brinca sobre a situação: “Agora vou ter que meter a mão no bolso, ou é mão no bolso ou é assim”, referindo-se ao seu estado. Michelle, surpresa, caiu na risada antes de retribuir o abraço, deixando o clima ainda mais descontraído.

Nas redes sociais, os internautas não pouparam comentários. Alguns fizeram piadas sobre o “volume” do ator, enquanto outros destacaram a reação divertida da apresentadora. Entre as reações, surgiram mensagens como “Eita, Shia ficou de barraca armada” e “O P4u do Shia explodindo de tesão”.