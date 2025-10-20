Shia surge excitado em A Fazenda 17 e volume enorme vira assunto nas redes sociais: “Explodindo de tesão”

fechar
Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 20/10/2025 às 17:38
Shia Phoenix virou um dos assuntos mais comentados de A Fazenda 17 nesta segunda-feira (20) após um momento inusitado na academia do reality da Record. O ator apareceu trocando carinhos com Michelle Barros durante o treino e acabou ficando visivelmente excitado, gerando constrangimento e muitas risadas.

No vídeo que viralizou, Shia brinca sobre a situação: “Agora vou ter que meter a mão no bolso, ou é mão no bolso ou é assim”, referindo-se ao seu estado. Michelle, surpresa, caiu na risada antes de retribuir o abraço, deixando o clima ainda mais descontraído.

Nas redes sociais, os internautas não pouparam comentários. Alguns fizeram piadas sobre o “volume” do ator, enquanto outros destacaram a reação divertida da apresentadora. Entre as reações, surgiram mensagens como “Eita, Shia ficou de barraca armada” e “O P4u do Shia explodindo de tesão”.

Além desse momento, Shia também protagonizou outro episódio que chamou atenção. Ao se trocar diante das câmeras, ele deixou a toalha cair parcialmente enquanto colocava a cueca, mostrando parte do bumbum e rendendo novos memes entre os fãs.

Conhecido por trabalhos em produções como a série bíblica Reis e o filme Contravenção no Prime Video, Shia prova que sua presença em A Fazenda 17 não passa despercebida.

