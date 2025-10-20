A Fazenda 17: Yoná critica liderança de Matheus e diz se sentir humilhada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em conversa com outros peões, Yoná afirmou que tentou aconselhá-lo após a vitória na prova, mas acabou sendo humilhada por ele desde então

O clima entre Yoná Sousa e Matheus ficou tenso após a advogada criticar duramente a postura do ator como Fazendeiro da semana.

“É o pior Fazendeiro que estou vendo aqui”, disparou Yoná, dizendo estar decepcionada com a forma como Matheus tem conduzido o comando da casa.

A advogada ainda comparou as decisões do ator às de Dudu, especialmente em relação ao trato com os animais e à forma como lida com os colegas de confinamento.

Segundo ela, o Fazendeiro vem se deixando levar por sentimentos pessoais e alianças questionáveis.

“Ele leva tudo para o coração e se une a pessoas que não prestam”, afirmou Yoná, deixando claro que a relação entre os dois ficou estremecida após a mudança de postura de Matheus no poder.





