fechar
Reality | Notícia

A Fazenda 17: Saory diz ter sentido medo de Wallas durante dinâmica e compara situação com briga de Caporusso e Fernando

A cirurgiã-dentista afirmou ter ficado nervosa e chegou a admitir que sentiu medo de Wallas Arrais após o cantor se exaltar durante a atividade

Por Bruna Oliveira Publicado em 20/10/2025 às 14:44
Saory revela ter medo de Wallas para Maria
Saory revela ter medo de Wallas para Maria - Reprodução/Instagram

Clique aqui e escute a matéria

Durante a madrugada desta segunda-feira (20), Saory Cardoso desabafou com Maria Caporusso sobre o clima tenso vivido na Dinâmica do Apontamento.

A cirurgiã-dentista afirmou ter ficado nervosa e chegou a admitir que sentiu medo de Wallas Arrais após o cantor se exaltar durante a atividade.

Em conversa com Maria, Saory comparou o episódio ao confronto recente entre a própria Caporusso e Fernando Sampaio, eliminado na última semana.

“Se eu tivesse visto o Wallas agressivo, não brincaria com ele na festa”, declarou a peoa, visivelmente abalada com a reação do músico.

Wallas, por outro lado, rebateu as declarações e se defendeu das acusações de comportamento agressivo. “Chega a ser hipócrita de uma forma tão baixa.

Ensinei ela a fazer o nó da Tunica, ajudei a acender o fogo, a gente dormia juntos”, lembrou o artista, ressaltando que manteve uma relação de proximidade com Saory dentro do confinamento.

Leia também

A Fazenda 17: Gaby Spanic é expulsa do reality após dar tapa em Tàmires
A Fazenda

A Fazenda 17: Gaby Spanic é expulsa do reality após dar tapa em Tàmires
A Fazenda 17: Carol Lekker provoca Wallas Arrais e clima esquenta entre os dois
reality show

A Fazenda 17: Carol Lekker provoca Wallas Arrais e clima esquenta entre os dois

Compartilhe

Tags