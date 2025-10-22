Léo Pereira e Tainá Castro: saiba o que pode encerrar a briga do ex-casal na Justiça
Léo Pereira e Tainá Castro Militão estariam cada vez mais próximos de selar um acordo diante da Justiça. Após terem recorrido a processos um contra o outro com o fim do casamento, o jogador do Flamengo e a influenciadora digital estão tentando solucionar a situação.
Segundo informações do jornal Extra, os dois optaram em ter uma conciliação judicial. Em outras palavras, um conciliador nomeado ou mesmo o juiz do processo conduz e media a construção de um acordo entre ambos.
As vantagens principais são a agilidade em resolver logo as pendengas judiciais e a economia que se faz, com menos tempo de processo, menos honorários advocatícios, evitando ainda a dilapidação do patrimônio.
Recentemente, inclusive, Tainá Castro Militão foi derrotada no processo de partilha de bens que movia contra Léo Pereira, após a sentença assinada pelo juiz Fábio Marques Brandão, da 2ª Vara de Família da Barra da Tijuca, apontar vitória ao zagueiro do time rubro-negro.
Com a decisão, a influenciadora terá de arcar com as custas processuais, além dos honorários dos advogados de Léo Pereira, sendo 10% do valor exigido por ela. Ou seja, em torno de R$ 200 mil. Ela protocolou a ação requerendo o ajuste do valor do atraso no pagamento.
