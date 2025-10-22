Léo Pereira e Tainá Castro: saiba o que pode encerrar a briga do ex-casal na Justiça

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Léo Pereira e Tainá Castro Militão estariam cada vez mais próximos de selar um acordo diante da Justiça. Após terem recorrido a processos um contra o outro com o fim do casamento, o jogador do Flamengo e a influenciadora digital estão tentando solucionar a situação.

Segundo informações do jornal Extra, os dois optaram em ter uma conciliação judicial. Em outras palavras, um conciliador nomeado ou mesmo o juiz do processo conduz e media a construção de um acordo entre ambos.

As vantagens principais são a agilidade em resolver logo as pendengas judiciais e a economia que se faz, com menos tempo de processo, menos honorários advocatícios, evitando ainda a dilapidação do patrimônio.

Recentemente, inclusive, Tainá Castro Militão foi derrotada no processo de partilha de bens que movia contra Léo Pereira, após a sentença assinada pelo juiz Fábio Marques Brandão, da 2ª Vara de Família da Barra da Tijuca, apontar vitória ao zagueiro do time rubro-negro.

Com a decisão, a influenciadora terá de arcar com as custas processuais, além dos honorários dos advogados de Léo Pereira, sendo 10% do valor exigido por ela. Ou seja, em torno de R$ 200 mil. Ela protocolou a ação requerendo o ajuste do valor do atraso no pagamento.

VEJA MAIS: Karoline Lima revela sobre planos de posar nua após término com Léo Pereira

O post Léo Pereira e Tainá Castro: saiba o que pode encerrar a briga do ex-casal na Justiça foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.