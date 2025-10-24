Lí Marttins revela como soube da morte trágica de JP Mantovani
Lí Marttins emocionou o público ao recordar o instante em que recebeu a notícia da morte do marido, JP Mantovani, vítima de um acidente de trânsito em São Paulo, em setembro.
Durante sua participação no podcast PodDelas, exibido na noite de quinta-feira (23), a cantora contou como viveu aquele dia marcado pela dor e pela incredulidade.
A ex-integrante do grupo Rouge revelou que estava em casa quando foi surpreendida por policiais na porta. “Parece que a gente já sabe, mas não quer acreditar”, disse, explicando que entendeu a gravidade da situação ao ser questionada sobre documentos do marido e da moto. “Eu já imaginei o que tinha acontecido”, relatou, visivelmente emocionada.
Buscando força para enfrentar o luto, Lí contou que recorreu à terapia e ao amor da filha, Antonella, de 8 anos. “Ela sente saudade, mas não no lugar da dor. Ela tem memórias boas do que viveu com o pai”, afirmou. Segundo a cantora, a menina tem sido “quem me dá força e coragem” para seguir adiante, transformando saudade em lembrança afetuosa.
