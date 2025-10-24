fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Lí Marttins revela como soube da morte trágica de JP Mantovani

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 24/10/2025 às 10:24
Lí Marttins revela como soube da morte trágica de JP Mantovani
Lí Marttins revela como soube da morte trágica de JP Mantovani - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

Lí Marttins emocionou o público ao recordar o instante em que recebeu a notícia da morte do marido, JP Mantovani, vítima de um acidente de trânsito em São Paulo, em setembro.

Durante sua participação no podcast PodDelas, exibido na noite de quinta-feira (23), a cantora contou como viveu aquele dia marcado pela dor e pela incredulidade.

Veja também: Adriane Galisteu sobre A Fazenda 17: ‘Esse elenco é de milhões, né?’

A ex-integrante do grupo Rouge revelou que estava em casa quando foi surpreendida por policiais na porta. “Parece que a gente já sabe, mas não quer acreditar”, disse, explicando que entendeu a gravidade da situação ao ser questionada sobre documentos do marido e da moto. “Eu já imaginei o que tinha acontecido”, relatou, visivelmente emocionada.

Buscando força para enfrentar o luto, Lí contou que recorreu à terapia e ao amor da filha, Antonella, de 8 anos. “Ela sente saudade, mas não no lugar da dor. Ela tem memórias boas do que viveu com o pai”, afirmou. Segundo a cantora, a menina tem sido “quem me dá força e coragem” para seguir adiante, transformando saudade em lembrança afetuosa.

O post Lí Marttins revela como soube da morte trágica de JP Mantovani foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Leia também

Nenhuma notícia disponível no momento.

Compartilhe

Tags