Romance e repetição temporal entre dois adolescentes no Prime Video
Disponível na Netflix, O Mapa das Pequenas Coisas Perfeitas (2021) é uma produção que mistura comédia, drama e elementos de ficção científica. Dirigido por Ian Samuels e inspirado no conto de Lev Grossman, o filme acompanha Mark (interpretado por Kyle Allen), um adolescente que percebe estar preso em um dia que se repete infinitamente.
Tudo muda quando ele conhece Margaret (Kathryn Newton), uma jovem que também vive o mesmo ciclo temporal. Unidos pela curiosidade e pelo desejo de entender o que está acontecendo, os dois decidem criar um mapa com os pequenos momentos extraordinários que encontram durante o dia repetido — gestos de gentileza, coincidências e instantes de beleza que muitas vezes passam despercebidos.
Ao longo dessa jornada, Mark e Margaret descobrem mais sobre si mesmos e sobre as razões por trás da repetição do tempo. O filme, com cerca de 99 minutos de duração, reflete sobre a importância de valorizar o presente e encontrar sentido nas pequenas coisas da vida.
Com um elenco jovem e carismático, O Mapa das Pequenas Coisas Perfeitas propõe uma reflexão sobre o tempo, o amor e o poder transformador dos detalhes cotidianos.
