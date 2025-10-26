Missão militar se transforma em batalha pela sobrevivência nas Filipinas disponível no Prime Video

fechar
Por Redação - Observatório da TV Publicado em 26/10/2025 às 7:11
Disponível no Prime Video, Zona de Risco (2024) retrata uma missão militar no sudeste asiático que se complica quando uma equipe de operações especiais fica isolada em território inimigo. O piloto de drones Eddie Grimm, interpretado por Russell Crowe, tenta coordenar à distância o resgate do jovem soldado Matthew Kinney, vivido por Liam Hemsworth, após uma emboscada inesperada colocar todos em perigo.

A trama se desenvolve em ritmo intenso, com a equipe enfrentando falhas de comunicação, limitações tecnológicas e dilemas morais diante de uma guerra que foge do controle. A direção de William Eubank aposta em um enredo tenso, mostrando como decisões tomadas sob pressão podem alterar o rumo de uma operação militar.

Com cerca de duas horas de duração, o filme também conta com Milo Ventimiglia, Luke Hemsworth e Chika Ikogwe no elenco, destacando o senso coletivo de sobrevivência entre os soldados. Zona de Risco expõe os impactos humanos de conflitos armados modernos e questiona até que ponto a tecnologia pode substituir o instinto e a coragem diante do caos.

