Missão militar se transforma em batalha pela sobrevivência nas Filipinas disponível no Prime Video

Disponível no Prime Video, Zona de Risco (2024) retrata uma missão militar no sudeste asiático que se complica quando uma equipe de operações especiais fica isolada em território inimigo. O piloto de drones Eddie Grimm, interpretado por Russell Crowe, tenta coordenar à distância o resgate do jovem soldado Matthew Kinney, vivido por Liam Hemsworth, após uma emboscada inesperada colocar todos em perigo.

A trama se desenvolve em ritmo intenso, com a equipe enfrentando falhas de comunicação, limitações tecnológicas e dilemas morais diante de uma guerra que foge do controle. A direção de William Eubank aposta em um enredo tenso, mostrando como decisões tomadas sob pressão podem alterar o rumo de uma operação militar.

Com cerca de duas horas de duração, o filme também conta com Milo Ventimiglia, Luke Hemsworth e Chika Ikogwe no elenco, destacando o senso coletivo de sobrevivência entre os soldados. Zona de Risco expõe os impactos humanos de conflitos armados modernos e questiona até que ponto a tecnologia pode substituir o instinto e a coragem diante do caos.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br