Celebridades | Notícia

Lorena Maria rebate MC Daniel e detalha gastos com filho Rás

Influenciadora afirma que arca sozinha com despesas do filho desde o nascimento, critica postura do cantor e decide acionar Justiça diante de impasse

Por Bianca Tavares Publicado em 24/10/2025 às 11:17
Imagem de MC Daniel e Lorena Maria
Imagem de MC Daniel e Lorena Maria - Reprodução/Instagram

A influenciadora digital Lorena Maria voltou a se manifestar publicamente sobre os desentendimentos com o cantor MC Daniel nesta quinta-feira (23).

O funkeiro havia publicado e depois apagado um vídeo com comprovantes de pagamento, alegando que o conflito começou ao oficializar guarda, pensão e visitas ao filho do casal, Rás.

Nos Stories, Lorena explicou que desde o nascimento do bebê assume praticamente todas as despesas, incluindo babá, empregada doméstica, alimentação, produtos de higiene, vacinas e consultas médicas.

Ela ressaltou que o valor mencionado por MC Daniel, de 38 mil reais, corresponde apenas ao aluguel da casa onde a família morava e à babá que o cantor começou a pagar posteriormente.

A influenciadora afirmou que inicialmente tentou um acordo verbal para evitar o processo judicial, mas decidiu acionar a Justiça após o cantor se recusar a custear despesas extras como motorista e segurança.

“Nunca te pedi nada e dizia que não podia te ensinar. Você é um homem velho, pai e tem que aprender sozinho. Dar naturalmente as coisas para o seu filho, sem achar que a fralda vai ser pra eu usar. Lamentável. O problema não é errar, é achar que está certo e não conseguir mudar nunca. Me deixa em paz que tudo precisa ser resolvido com a lei e com o devido respeito”, declarou Lorena.

Ela finalizou afirmando que não pretende tratar mais o assunto nas redes sociais e que todas as questões serão resolvidas judicialmente.

