Lorena Maria se manifesta após polêmica com MC Daniel: “Nunca pedi nada”

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 24/10/2025 às 7:42
Lorena Maria se manifesta após polêmica com MC Daniel: “Nunca pedi nada”
Lorena Maria usou as redes sociais nesta última quinta-feira (23), e comentou publicamente sobre os desentendimentos com MC Daniel, após o funkeiro ter exposto comprovantes com pagamentos acerca das despesas do filho do ex-casal, Rás, de 7 meses.

Através dos Stories do Instagram, a influenciadora digital fez um longo desabafo, onde afirmou que arca com praticamente todas as despesas do filho desde o nascimento. “Já que o outro quer tentar se provar de qualquer jeito. Vou ser um pouco mais específica: desde o nascimento do Rás eu dou conta de tudo sozinha e puérpera”, escreveu.

“A única coisa que pedi foi para ele COMEÇAR a pagar a babá porque, mesmo eu puérpera e sem trabalhar, estava pagando babá, a funcionária da casa — onde ele levava 500 pessoas —, compras, custos da casa, farmácias do Rás (fraldas, leite etc…), vacina, pediatra, médico e etc”, disparou Lorena Maria, que afirmou, ainda, que a casa onde moravam foi alugada, mas o contrato segue ativo, o que a impede de sair antes sem arcar com multa.

Ela ainda rebateu o valor citado por MC Daniel. “Os 38 mil que ele fala é o total da casa que ele alugou para família morar, junto com [o salário da] babá que ele COMEÇOU a pagar, e é SO ISSO!”, destacou. Ao longo do texto, Lorena ainda expressou sua indignação de forma direta contra o ex-companheiro.

“Nunca pedi nada”

“NUNCA te pedi nada e dizia que não podia te ensinar. Você é um homem velho, pai e tem que aprender sozinho! Dar naturalmente as coisas para o seu filho, sem achar que a fralda vai ser pra eu usar! Lamentável! O problema não é errar, é achar que está certo e não conseguir mudar nunca! Me deixa em paz que tudo precisa ser resolvido com a lei e com o DEVIDO RESPEITO! Quem ama o fruto não machuca a árvore”, pontuou.

