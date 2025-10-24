Lorena Maria se manifesta após polêmica com MC Daniel: “Nunca pedi nada”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Lorena Maria usou as redes sociais nesta última quinta-feira (23), e comentou publicamente sobre os desentendimentos com MC Daniel, após o funkeiro ter exposto comprovantes com pagamentos acerca das despesas do filho do ex-casal, Rás, de 7 meses.

Através dos Stories do Instagram, a influenciadora digital fez um longo desabafo, onde afirmou que arca com praticamente todas as despesas do filho desde o nascimento. “Já que o outro quer tentar se provar de qualquer jeito. Vou ser um pouco mais específica: desde o nascimento do Rás eu dou conta de tudo sozinha e puérpera”, escreveu.

“A única coisa que pedi foi para ele COMEÇAR a pagar a babá porque, mesmo eu puérpera e sem trabalhar, estava pagando babá, a funcionária da casa — onde ele levava 500 pessoas —, compras, custos da casa, farmácias do Rás (fraldas, leite etc…), vacina, pediatra, médico e etc”, disparou Lorena Maria, que afirmou, ainda, que a casa onde moravam foi alugada, mas o contrato segue ativo, o que a impede de sair antes sem arcar com multa.

Ela ainda rebateu o valor citado por MC Daniel. “Os 38 mil que ele fala é o total da casa que ele alugou para família morar, junto com [o salário da] babá que ele COMEÇOU a pagar, e é SO ISSO!”, destacou. Ao longo do texto, Lorena ainda expressou sua indignação de forma direta contra o ex-companheiro.

“Nunca pedi nada”

“NUNCA te pedi nada e dizia que não podia te ensinar. Você é um homem velho, pai e tem que aprender sozinho! Dar naturalmente as coisas para o seu filho, sem achar que a fralda vai ser pra eu usar! Lamentável! O problema não é errar, é achar que está certo e não conseguir mudar nunca! Me deixa em paz que tudo precisa ser resolvido com a lei e com o DEVIDO RESPEITO! Quem ama o fruto não machuca a árvore”, pontuou.

VEJA MAIS: Lorena Maria nega que sofreu agressão: ‘Daniel não é esse monstro’

O post Lorena Maria se manifesta após polêmica com MC Daniel: “Nunca pedi nada” foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.