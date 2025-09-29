7 fobias surpreendentes das celebridades de Hollywood
De borboletas a palhaços: descubra as sete fobias surpreendentes com as quais algumas das maiores estrelas do cinema e da TV Hollywood vivem.
Do que os famosos têm medo?
A vida das celebridades é cheia de glamour, mas não elimina os medos irracionais. As fobias, que são medos intensos e patológicos, afetam até mesmo as maiores estrelas de Hollywood.
Para alguns, o terror está em coisas comuns do dia a dia, criando um contraste surpreendente entre a imagem poderosa que projetam nas telas e suas vulnerabilidades na vida real.
1. Johnny Depp: Medo de palhaços
O ator famoso por interpretar personagens excêntricos e bizarros, como Jack Sparrow e Willy Wonka, sofre de Coulrofobia, o medo de palhaços. A ironia é que o ator costuma abraçar o visual circense e as maquiagens carregadas em vários de seus papéis.
2. Nicole Kidman: Medo de borboletas
A fobia de Nicole Kidman é curiosa: ela tem Lepidopterofobia, o medo de borboletas ou mariposas. A atriz revelou que é uma das únicas coisas de que tem medo - nem baratas a assustam.
3. Matthew McConaughey: Medo de portas giratórias
O galã e vencedor do Oscar Matthew McConaughey tem uma fobia bem específica e que causa transtornos em grandes cidades: ele evita a todo custo portas giratórias. Seu medo está ligado à sensação de não conseguir ver o que está ao seu redor dentro do espaço das portas.
4. Oprah Winfrey: Medo de chiclete
Uma das comunicadoras mais influentes do mundo tem medo de goma de mascar (chiclete). A chiclefobia de Oprah Winfrey é tão intensa que proibiu sua equipe de mascar a substância.
O medo teria se originado na infância, ao ver sua avó colecionar chicletes usados.
5. Alfred Hitchcock: Medo de ovos
Conhecido por criar terror a partir do comum, o "Mestre do Suspense" tinha Ovofobia, o medo de ovos. Diretor de filmes como "Psicose" e "Um Corpo que Cai" considerava os ovos "nojentos" por serem brancos, redondos e sem furos.
6. Orlando Bloom: Medo de porcos
O ator Orlando Bloom, que enfrentou orcs e piratas no cinema, sofre de Suinofobia, o medo de porcos. O medo de Bloom é tão forte que ele chegou a fugir de um animal que se soltou no set de gravação de um de seus filmes.
7. Scarlett Johansson: Medo de pássaros
A estrela de ação e musa de Hollywood, Scarlett Johansson, confessou que tem Ornitofobia, o medo de pássaros. O medo se manifesta também quando ela vê o voo das aves.