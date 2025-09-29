7 fobias surpreendentes das celebridades de Hollywood

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

De borboletas a palhaços: descubra as sete fobias surpreendentes com as quais algumas das maiores estrelas do cinema e da TV Hollywood vivem.

Clique aqui e escute a matéria

Do que os famosos têm medo?

A vida das celebridades é cheia de glamour, mas não elimina os medos irracionais. As fobias, que são medos intensos e patológicos, afetam até mesmo as maiores estrelas de Hollywood.

Para alguns, o terror está em coisas comuns do dia a dia, criando um contraste surpreendente entre a imagem poderosa que projetam nas telas e suas vulnerabilidades na vida real.

7 fobias surpreendentes das celebridades de Hollywood

1. Johnny Depp: Medo de palhaços

O ator famoso por interpretar personagens excêntricos e bizarros, como Jack Sparrow e Willy Wonka, sofre de Coulrofobia, o medo de palhaços. A ironia é que o ator costuma abraçar o visual circense e as maquiagens carregadas em vários de seus papéis.

2. Nicole Kidman: Medo de borboletas

A fobia de Nicole Kidman é curiosa: ela tem Lepidopterofobia, o medo de borboletas ou mariposas. A atriz revelou que é uma das únicas coisas de que tem medo - nem baratas a assustam.

3. Matthew McConaughey: Medo de portas giratórias

O galã e vencedor do Oscar Matthew McConaughey tem uma fobia bem específica e que causa transtornos em grandes cidades: ele evita a todo custo portas giratórias. Seu medo está ligado à sensação de não conseguir ver o que está ao seu redor dentro do espaço das portas.

4. Oprah Winfrey: Medo de chiclete

Uma das comunicadoras mais influentes do mundo tem medo de goma de mascar (chiclete). A chiclefobia de Oprah Winfrey é tão intensa que proibiu sua equipe de mascar a substância.

O medo teria se originado na infância, ao ver sua avó colecionar chicletes usados.

5. Alfred Hitchcock: Medo de ovos

Conhecido por criar terror a partir do comum, o "Mestre do Suspense" tinha Ovofobia, o medo de ovos. Diretor de filmes como "Psicose" e "Um Corpo que Cai" considerava os ovos "nojentos" por serem brancos, redondos e sem furos.

6. Orlando Bloom: Medo de porcos

O ator Orlando Bloom, que enfrentou orcs e piratas no cinema, sofre de Suinofobia, o medo de porcos. O medo de Bloom é tão forte que ele chegou a fugir de um animal que se soltou no set de gravação de um de seus filmes.

7. Scarlett Johansson: Medo de pássaros

A estrela de ação e musa de Hollywood, Scarlett Johansson, confessou que tem Ornitofobia, o medo de pássaros. O medo se manifesta também quando ela vê o voo das aves.