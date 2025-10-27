Jenny Miranda anuncia entrada em site de conteúdo adulto: “Fase mais sincera”
Jenny Miranda, filha adotiva de Gretchen, provocou os milhares de seguidores nas redes sociais ao anunciar sua entrada para uma plataforma de conteúdo adulto.
“Fase mais sincera”
A influenciadora digital e ex-participante de A Fazenda 15 prometeu “entregar algo além do comum” no perfil que criou no Privacy. “Chegou a fase mais sincera da minha carreira”, declarou, em entrevista ao jornal Extra.
Filha adotiva avó dos filhos de Bia Miranda, Jenny Miranda quer compartilhar, com teor sensual, sua rotina, além de publicar ensaios inéditos.
Em sua conta do Instagram, Jenny provocou os internautas ao posar com um look vermelho e sensual, onde evidencia as curvas. “Nem tudo o que eu mostro é pra todos. Mas quem entra, entende e não quer sair mais. Chegou o momento de conhecer o meu outro lado. Privacy liberado”, declarou, na legenda.
