Musa eleita “a mais gostosa do Brasil”, Mari Reis revela seguro milionário das partes íntimas
Mari Reis foi eleita “A Mais Gostosa do Brasil”, em um concurso promovido pela agência Fama Pop. A criadora de conteúdo adulto se consagrou campeã após uma votação entre as 30 principais influenciadoras +18 do Brasil.
Em entrevista à revista Quem, a musa apontou que a vitória foi fruto da repercussão em torno do seguro de R$ 2 milhões que fez para as próprias partes íntimas.
“Quando fiz o seguro, muita gente achou exagero. Mas tudo isso faz parte de uma estratégia: valorizar o que é meu patrimônio. O título de mais gostosa só mostra que o seguro foi o melhor investimento”, declarou Mari Reis. Para ela, o título reforça seu compromisso com os seus assinantes para a produção de novos conteúdos adultos.
“Quero agradecer liberando conteúdos gratuitos e exclusivos para os que mais votaram. É meu jeito de retribuir esse carinho. Sem eles, eu não teria vencido nada disso. Vou anunciar em breve nas minhas redes. Vai ser um presentão!”, assegurou a musa +18.
