Musa eleita “a mais gostosa do Brasil”, Mari Reis revela seguro milionário das partes íntimas

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 23/10/2025 às 8:14
Mari Reis foi eleita “A Mais Gostosa do Brasil”, em um concurso promovido pela agência Fama Pop. A criadora de conteúdo adulto se consagrou campeã após uma votação entre as 30 principais influenciadoras +18 do Brasil.

Em entrevista à revista Quem, a musa apontou que a vitória foi fruto da repercussão em torno do seguro de R$ 2 milhões que fez para as próprias partes íntimas.

“Quando fiz o seguro, muita gente achou exagero. Mas tudo isso faz parte de uma estratégia: valorizar o que é meu patrimônio. O título de mais gostosa só mostra que o seguro foi o melhor investimento”, declarou Mari Reis. Para ela, o título reforça seu compromisso com os seus assinantes para a produção de novos conteúdos adultos.

“Quero agradecer liberando conteúdos gratuitos e exclusivos para os que mais votaram. É meu jeito de retribuir esse carinho. Sem eles, eu não teria vencido nada disso. Vou anunciar em breve nas minhas redes. Vai ser um presentão!”, assegurou a musa +18.

VEJA MAIS: Musa +18, Mari Reis revela que seguro das partes íntimas é mais caro que da sua Porsche e se iguala a uma Ferrari

