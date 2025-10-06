Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Demi Rose, musa do OnlyFans que possui mais de 20 milhões de seguidores no Instagram, ‘quebrou’ a internet ao postar uma foto nua em sua rede social.

No registro, a modelo aparece deitada de bruços em uma espreguiçadeira em meio à natureza. Ela deixou uma parte do bumbum à mostra e cobriu o restante com uma toalha estampada.

O registro foi feito em Ibiza, na Espanha. “Humor de domingo”, escreveu Demi Rose na legenda da publicação que já soma milhões de likes e comentários fervorosos. Entre os elogios, a musa do OnlyFans foi chamada de “Sexy”, “Maravilhosa”, “Deusa”, “Obra de arte” e “Belíssima”.

Nas redes sociais, Demi Rose Mawby está sempre provocando os internautas com suas publicações ousadas. Outro dia, por exemplo, ela surgiu usando a ‘menor calcinha do mundo’.

Demi Rose (Foto: Reprodução/Instagram)

Demi Rose (Foto: Reprodução/Instagram)

O post Musa do OnlyFans, Demi Rose ‘quebra’ a internet com foto nua em meio à natureza foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.