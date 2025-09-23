MC Mirella dá puxadinha sexy no biquíni e quase mostra demais em vídeo
Clique aqui e escute a matéria
MC Mirella é uma das famosas que tem conquistado a atenção dos internautas nas plataformas de conteúdo adulto. Sem timidez, a funkeira está sempre compartilhando vídeos repletos de muita beleza e ousadia.
Em um deles, a cantora surgiu toda sensual usando um biquíni PP. Provocante, ela deu uma puxadinha sexy na alcinha do sutiã e quase mostrou demais, mexendo com a imaginação ousada de seus assinantes. Confira o vídeo aqui.
Na plataforma de conteúdos eróticos, MC Mirella está fazendo um verdadeiro sucesso e faturando alto. E não é apenas no OnlyFans e Privacy que a famosa tem conquistado a admiração dos fãs. Em seu Instagram, a funkeira também não se intimidou ao publicar um clique sensual usando uma lingerie com detalhes transparentes.
VEJA MAIS: Filha de Renato Gaúcho, ex-técnico do Grêmio, se joga na areia e deixa bumbum em evidência
O post MC Mirella dá puxadinha sexy no biquíni e quase mostra demais em vídeo foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.