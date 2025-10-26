De cabeça raspada, Jesus Luz exibe abdômen trincado em foto

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Jesus Luz, DJ, apareceu de cabeça raspada e sem camisa, em nova foto em suas redes sociais. “Novo visual por um motivo super especial! Mas quero saber: o que vocês acharam dessa mudança?”, disse em tom misterioso. O bonitão também mostrou o peitoral depilado e abdômen trincado.

“Lindo de todas as formas”, “Ficou show meu querido”, “Impecável como sempre”, “Mais lindo do que nunca”, “Tá sempre um abuso”, “Misericórdia, até careca é perfeito essa obra prima”, “Que homem”, “Maravilhoso”, foram alguns comentários.

Recentemente, Jesus Luz anunciou perfil no Privacy, plataforma de conteúdo adulto. Ele mandou a real sobre ter aceito entrar nesse mundo que não tem limite para a sensualidade.

“Decidi compartilhar com o público algo que sempre me pediram. Fotografar é uma das minhas paixões, e minha trajetória como modelo foi marcada por ensaios sensuais. Agora, estou trazendo esse lado de uma forma mais autêntica, inteligente e com muito mais troca com vocês”, explicou.

Jesus Luz. Foto: Reprodução/ Instagram

