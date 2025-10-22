Jesus Luz confessa vontade de voltar às novelas após sucesso com conteúdo adulto: “Preciso ocupar minha cabeça”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Jesus Luz têm feito o maior sucesso com a produção de conteúdo adulto. O modelo e DJ, que recentemente teve uma foto íntima vazada nas redes sociais, confessou que apesar da recepção positiva, ainda sente falta de exercer sua carreira de ator.

Em entrevista ao site Heloísa Tolipan, o artista confidenciou o desejo de retornar às novelas, cuja última foi o remake de Guerra dos Sexos (2012), na Globo. “Conheci muitas pessoas incríveis, consegui conectar pessoas com outras pessoas. Trouxe o meu network. E estou com uma vontade muito grande de voltar a atuar também”, iniciou.

“Era uma coisa que estava meio adormecida em mim e agora começou a aquecer novamente. Estou sempre fazendo turnê nacional e internacional”, declarou Jesus Luz. “Estou sempre alimentando a minha carreira de DJ em turnê, mas, de vez em quando, tiro um pouco o foco disso para investir na minha carreira de ator e de empreendedor imobiliário”, afirmou o ex-namorado da cantora Madonna.

“Preciso ocupar minha cabeça”

O diagnóstico de TDAH contribui, inclusive, para as múltiplas funções adotadas por Jesus Luz. “Eu preciso ocupar minha cabeça, por uma questão de saúde mental. É algo que me traz paz, que me traz satisfação pessoal. E dentro disso tudo tem a função pai que consome também. Acho que é a profissão que mais consome”, explicou o galã.

VEJA MAIS: Jesus Luz tem nude vazado na internet e recorre à Justiça

O post Jesus Luz confessa vontade de voltar às novelas após sucesso com conteúdo adulto: “Preciso ocupar minha cabeça” foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.