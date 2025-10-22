Jesus Luz confessa vontade de voltar às novelas após sucesso com conteúdo adulto: “Preciso ocupar minha cabeça”
Jesus Luz têm feito o maior sucesso com a produção de conteúdo adulto. O modelo e DJ, que recentemente teve uma foto íntima vazada nas redes sociais, confessou que apesar da recepção positiva, ainda sente falta de exercer sua carreira de ator.
Em entrevista ao site Heloísa Tolipan, o artista confidenciou o desejo de retornar às novelas, cuja última foi o remake de Guerra dos Sexos (2012), na Globo. “Conheci muitas pessoas incríveis, consegui conectar pessoas com outras pessoas. Trouxe o meu network. E estou com uma vontade muito grande de voltar a atuar também”, iniciou.
“Era uma coisa que estava meio adormecida em mim e agora começou a aquecer novamente. Estou sempre fazendo turnê nacional e internacional”, declarou Jesus Luz. “Estou sempre alimentando a minha carreira de DJ em turnê, mas, de vez em quando, tiro um pouco o foco disso para investir na minha carreira de ator e de empreendedor imobiliário”, afirmou o ex-namorado da cantora Madonna.
“Preciso ocupar minha cabeça”
O diagnóstico de TDAH contribui, inclusive, para as múltiplas funções adotadas por Jesus Luz. “Eu preciso ocupar minha cabeça, por uma questão de saúde mental. É algo que me traz paz, que me traz satisfação pessoal. E dentro disso tudo tem a função pai que consome também. Acho que é a profissão que mais consome”, explicou o galã.
