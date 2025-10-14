Jesus Luz tem nude vazado na internet e recorre à Justiça
O modelo e DJ Jesus Luz, de 38 anos, teve uma imagem íntima vazada que rapidamente se espalhou pelas redes sociais nesta semana. Na foto, ele aparece completamente nu diante de um espelho, registrando uma selfie. A assessoria do artista confirmou o incidente e afirmou que providências legais já estão sendo tomadas.
Segundo sua equipe, a foto fazia parte de conteúdos publicados por Jesus em uma plataforma adulta paga, com assinatura mensal de R$ 59,90. O modelo estava ciente dos riscos, mas não se abalou com o episódio.
Apesar do vazamento, o DJ continuará na plataforma e pretende lançar novos materiais para seus assinantes. “Decidi compartilhar com o público algo que sempre me pediram”, declarou. Ele ainda completou: “O retorno financeiro superou minhas expectativas e isso só foi possível graças ao apoio do meu público.”
