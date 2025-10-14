Jesus Luz tem nude vazado na internet e recorre à Justiça

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

O modelo e DJ Jesus Luz, de 38 anos, teve uma imagem íntima vazada que rapidamente se espalhou pelas redes sociais nesta semana. Na foto, ele aparece completamente nu diante de um espelho, registrando uma selfie. A assessoria do artista confirmou o incidente e afirmou que providências legais já estão sendo tomadas.

Segundo sua equipe, a foto fazia parte de conteúdos publicados por Jesus em uma plataforma adulta paga, com assinatura mensal de R$ 59,90. O modelo estava ciente dos riscos, mas não se abalou com o episódio.

Veja também: Jesus Luz exibe volume saliente em sunga branca

Apesar do vazamento, o DJ continuará na plataforma e pretende lançar novos materiais para seus assinantes. “Decidi compartilhar com o público algo que sempre me pediram”, declarou. Ele ainda completou: “O retorno financeiro superou minhas expectativas e isso só foi possível graças ao apoio do meu público.”

O post Jesus Luz tem nude vazado na internet e recorre à Justiça foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.