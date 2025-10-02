Top 1, Jesus Luz revela bastidores de estreia com conteúdo adulto: “Superou minhas expectativas”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Jesus Luz fez sua estreia no meio das plataformas de conteúdo adulto. O ator, DJ e modelo possui um perfil no Privacy, e pede cerca de R$ 59,90 por mês para acesso ao seu material exclusivo.

Sucesso, o ex-namorado da cantora Madonna detalhou o motivo pelo qual quis investir no segmento. “Decidi compartilhar com o público algo que sempre me pediram. Fotografar é uma das minhas paixões, e minha trajetória como modelo foi marcada por ensaios sensuais. Agora, estou trazendo esse lado de uma forma mais autêntica, inteligente e com muito mais troca com vocês”, explicou.

Jesus Luz comemorou, ainda, que seu perfil se tornou o mais acessado da plataforma, e não escondeu a surpresa com o retorno financeiro extremamente positivo.

“Superou minhas expectativas”

“O retorno financeiro superou minhas expectativas e isso só foi possível graças ao apoio do meu público, que está sempre comigo em cada projeto. Gratidão a todos por acreditarem e caminharem ao meu lado”, disse ele, sem compartilhar maiores valores.

