Jesus Luz se pronuncia sobre vazamento de nude e desabafa: “Impossível controlar”

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 21/10/2025 às 8:14
Jesus Luz recentemente teve uma imagem íntima vazada que viralizou de imediato nas redes sociais. No clique, o modelo e DJ surgia completamente nu diante de um espelho, registrando uma selfie.

O ex-namorado da cantora Madonna, que passou a produzir conteúdo adulto, se pronunciou pela primeira vez acerca do assunto, e detalhou como reagiu em torno do fato. “Existe o meu escritório e existe o escritório do Privacy. [Esse vazamento] já é esperado, acontece com muitas pessoas e as plataformas tomaram as rédeas da situação”, iniciou ele, em entrevista ao site Heloísa Tolipan.

“Cabe à própria plataforma e ao meu escritório protegerem a minha imagem. Vamos tomar as medidas cabíveis, mas isso pode voltar a acontecer. Eu não sou uma pessoa anônima que está dentro da plataforma”, declarou Jesus Luz. Para o artista, é tecnicamente impossível controlar o vazamento de um conteúdo íntimo na era da tecnologia.

“Impossível controlar”

“Controlar foto de nu é algo como querer controlar o pirateamento DVD ou CD pirata, quando isso havia. Não tinha como, era impossível não ter a música pirateada, assim como é impossível, e muito fácil vazar uma foto num grupo de Telegram, ou num fórum”, refletiu ele.

