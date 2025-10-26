fechar
Virginia recebe rosas e bolsa de R$25 mil de Vini Jr

Influenciadora mostra presente luxuoso ao desembarcar na Espanha e aumenta rumores sobre romance com o jogador do Real Madrid; confira

Por Bianca Tavares Publicado em 26/10/2025 às 8:22
Imagem de Virginia Fonseca e presentes recebidos
Imagem de Virginia Fonseca e presentes recebidos - Reprodução/Instagram

A influenciadora Virginia desembarcou em Madri neste sábado (25) e foi surpreendida por um gesto que chamou atenção nas redes sociais.

Ao chegar ao hotel, ela encontrou um buquê de rosas vermelhas e uma bolsa da Prada avaliada em cerca de R$25 mil, deixados sobre a cama.

Apesar de não confirmar o remetente, a amiga Duda Freire sugeriu que o mimo teria sido enviado pelo jogador Vini Jr., astro do Real Madrid, e contou que ajudou na escolha do presente.

Nos stories do Instagram, Virginia mostrou a surpresa em detalhes. Ao abrir a sacola da grife italiana, revelou uma bolsa branca em versão mini, com um chaveiro de ursinho rosa personalizado. “Ai que bonitinho”, disse a influenciadora, rindo ao mencionar a possível participação de Duda. “Tá se achando, tá se achando”, brincou.

Antes da viagem, Virginia contou ao portal LeoDias que estava animada para conhecer pontos turísticos da capital espanhola e planejava assistir ao clássico entre Real Madrid e Barcelona. Mesmo assim, evitou comentar sobre um possível pedido de namoro envolvendo o craque, mantendo o mistério sobre a relação.

O gesto luxuoso reforça a aproximação entre os dois, que têm sido vistos juntos com frequência. Nas redes, fãs reagiram com entusiasmo e curiosidade, apontando que o presente em Madri pode simbolizar um novo passo no relacionamento.

Enquanto isso, Virginia segue compartilhando cada momento da viagem com seus mais de 45 milhões de seguidores.

