Dado Dolabella se defende após vídeo polêmico de suposta agressão contra ex-namorada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Dado Dolabella usou as redes sociais e quebrou o silêncio após ser acusado de agredir a então namorada, Marcela Tomaszewski, em um vídeo que viralizou nas redes sociais.

Na gravação em questão, a modelo aparece nitidamente abalada e com o pescoço e mão avermelhados, enquanto uma voz feminina conversa com o ator. Durante o diálogo, é possível ouvir o ator e cantor dizer “ele mereceu”, sem esclarecer a quem se referia.

Por meio de uma nota divulgada no Instagram, Dado Dolabella negou veemente as acusações, afirmando que o vídeo que circula nas redes sociais foi divulgado sem autorização, e está fora de contexto.

“Diante das publicações recentes nas redes sociais, esclarecemos que o vídeo divulgado sem autorização e indevidamente, fora do contexto, registra um momento isolado de uma discussão já superada entre o casal”, escreveu. Ele alega, ainda, que interpretações equivocadas sobre o vídeo podem gerar uma visão distorcida do que realmente aconteceu.

“Qualquer interpretação fora do contexto real do ocorrido pode gerar distorções e injustiças, comprometendo a compreensão dos fatos”, declarou Dado Dolabella, por fim.

VEJA MAIS: Miss, empresária e estilista: quem é a nova namorada de Dado Dolabella

O post Dado Dolabella se defende após vídeo polêmico de suposta agressão contra ex-namorada foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.