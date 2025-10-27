Dado Dolabella se defende após vídeo polêmico de suposta agressão contra ex-namorada
Dado Dolabella usou as redes sociais e quebrou o silêncio após ser acusado de agredir a então namorada, Marcela Tomaszewski, em um vídeo que viralizou nas redes sociais.
Na gravação em questão, a modelo aparece nitidamente abalada e com o pescoço e mão avermelhados, enquanto uma voz feminina conversa com o ator. Durante o diálogo, é possível ouvir o ator e cantor dizer “ele mereceu”, sem esclarecer a quem se referia.
Por meio de uma nota divulgada no Instagram, Dado Dolabella negou veemente as acusações, afirmando que o vídeo que circula nas redes sociais foi divulgado sem autorização, e está fora de contexto.
“Diante das publicações recentes nas redes sociais, esclarecemos que o vídeo divulgado sem autorização e indevidamente, fora do contexto, registra um momento isolado de uma discussão já superada entre o casal”, escreveu. Ele alega, ainda, que interpretações equivocadas sobre o vídeo podem gerar uma visão distorcida do que realmente aconteceu.
“Qualquer interpretação fora do contexto real do ocorrido pode gerar distorções e injustiças, comprometendo a compreensão dos fatos”, declarou Dado Dolabella, por fim.
