Vini Jr perdeu espaço no Real Madrid após chegada de Xabi Alonso? Entenda
Atacante brasileiro tornou-se o centro das atenções após não esconder irritação ao ser substituído por Rodrygo em clássico contra o Barcelona
A reação de Vini Jr após ser substituído contra o Barcelona ainda chama atenção mundialmente. Ao deixar o campo no clássico aos 27 minutos do segundo tempo para a entrada de Rodrygo, o jogador do Real Madrid proferiu diversos palavrões e ofensas.
Após afirmar que o treinador "estava de sacanagem" e ir direto para os vestiários, Vini Jr retornou ao banco de reservas, onde chegou a arrumar confusão com atletas do Barcelona.
O brasileiro não vive seu melhor momento no time espanhol e perdeu protagonismo após a chegada de Xabi Alonso.
Apesar de ser o atual melhor jogador do mundo pela FIFA, Vini Jr não recebe tanto destaque por parte do treinador contratado no final da última temporada.
Desde a Copa do Mundo de Clubes, primeira competição de Xabi Alonso à frente do Real Madrid, o brasileiro foi sacado durante a segunda etapa das partidas.
Em 13 jogos disputados na temporada 2025-26, o brasileiro ficou no banco em três jogos. Um deles foi a estreia da Liga dos Campeões, contra o Olympique de Marseille. Na ocasião, Xabi Alonso disse que Vini Jr "não deveria ficar ofendido".
Apesar de ter sido titular em 10 jogos, Vini Jr foi substituído em sete dessas partidas, sempre na metade da segunda etapa.
Para efeito de comparação, Mbappé, outro destaque do time, foi titular em todos os jogos da temporada. O francês foi substituído em sete ocasiões. No entanto, todas as alterações foram realizadas na reta final do segundo tempo, após os 35 minutos.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Reação de Xabi Alonso após revolta de Vini Jr
Em coletiva de imprensa após o clássico, Xabi Alonso afirmou que o episódio será discutido internamente.
"Fico com muitas coisas positivas do jogo e boas coisas do Vini, mas falaremos, com certeza. Não quero perder o foco do que é importante, mas são coisas que falaremos. Dentro do grande jogo que foi, Vini trouxe muita coisa. Do resto, conversaremos," afirmou o treinador espanhol.
A reação de Vini Jr trouxe à tona a existência de atritos entre treinador e jogador, o que pode comprometer sua permanência no time, já que o brasileiro é alvo do futebol saudita.