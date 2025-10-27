Vini Jr perdeu espaço no Real Madrid após chegada de Xabi Alonso? Entenda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Atacante brasileiro tornou-se o centro das atenções após não esconder irritação ao ser substituído por Rodrygo em clássico contra o Barcelona

A reação de Vini Jr após ser substituído contra o Barcelona ainda chama atenção mundialmente. Ao deixar o campo no clássico aos 27 minutos do segundo tempo para a entrada de Rodrygo, o jogador do Real Madrid proferiu diversos palavrões e ofensas.

Após afirmar que o treinador "estava de sacanagem" e ir direto para os vestiários, Vini Jr retornou ao banco de reservas, onde chegou a arrumar confusão com atletas do Barcelona.

O brasileiro não vive seu melhor momento no time espanhol e perdeu protagonismo após a chegada de Xabi Alonso.

Apesar de ser o atual melhor jogador do mundo pela FIFA, Vini Jr não recebe tanto destaque por parte do treinador contratado no final da última temporada.

Desde a Copa do Mundo de Clubes, primeira competição de Xabi Alonso à frente do Real Madrid, o brasileiro foi sacado durante a segunda etapa das partidas.

Em 13 jogos disputados na temporada 2025-26, o brasileiro ficou no banco em três jogos. Um deles foi a estreia da Liga dos Campeões, contra o Olympique de Marseille. Na ocasião, Xabi Alonso disse que Vini Jr "não deveria ficar ofendido".

Apesar de ter sido titular em 10 jogos, Vini Jr foi substituído em sete dessas partidas, sempre na metade da segunda etapa.



Para efeito de comparação, Mbappé, outro destaque do time, foi titular em todos os jogos da temporada. O francês foi substituído em sete ocasiões. No entanto, todas as alterações foram realizadas na reta final do segundo tempo, após os 35 minutos.

Reação de Xabi Alonso após revolta de Vini Jr

Em coletiva de imprensa após o clássico, Xabi Alonso afirmou que o episódio será discutido internamente.

"Fico com muitas coisas positivas do jogo e boas coisas do Vini, mas falaremos, com certeza. Não quero perder o foco do que é importante, mas são coisas que falaremos. Dentro do grande jogo que foi, Vini trouxe muita coisa. Do resto, conversaremos," afirmou o treinador espanhol.

A reação de Vini Jr trouxe à tona a existência de atritos entre treinador e jogador, o que pode comprometer sua permanência no time, já que o brasileiro é alvo do futebol saudita.