Celebridades | Notícia

Vini Jr e Virginia Fonseca confirmam namoro em nova publicação

Publicação animou os fãs do casal, que anunciaram a oficialização do casal nesta terça-feira (28), por meio de uma postagem em colaboração

Por Bianca Tavares Publicado em 28/10/2025 às 11:32 | Atualizado em 28/10/2025 às 11:35
Imagem de Vini Jr. e Virginia Fonseca
Imagem de Vini Jr. e Virginia Fonseca - Reprodução/Instagram

Agora é oficial!

Vini Jr. e Virginia Fonseca anunciaram a oficialização do namoro nesta terça-feira (28), por meio das redes sociais. 

A publicação aconteceu no Instagram, em formato de colaboração. No registro, Virginia aparece ao lado do atleta em um quarto cheio de rosas, balões românticos e um presente na cama.

O anúncio foi um sucesso, com mais de 1 milhão de curtidas em poucos minutos. Confira:

