Internacional: Namoro de Virginia e Vini Jr. vira notícia nos jornais mundiais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Veja o que as manchetes internacionais compartilharam após o anúncio do namoro entre o atleta e a influenciadora, um dos assuntos mais comentados

Clique aqui e escute a matéria

Na última terça-feira (28), a internet foi à loucura com a oficialização do namoro entre Virginia Fonseca e Vini Jr. através de uma publicação no Instagram, que alcançou mais de 2 milhões de curtidas em poucos minutos.

O pedido feito pelo atleta aconteceu durante uma viagem a Monte Carlo, em Mônaco, com um momento recheado de decorações românticas e presentes. Nas redes sociais, a influenciadora compartilhou o momento com alguns registros, que rapidamente tomaram conta da internet.

Como foi o pedido?

As fotos mostraram um quarto totalmente decorado com pétalas de rosas, balões em formato de coração e alianças da grife Tiffany & Co.



A notícia virou manchete de diversos jornais ao redor do mundo, alcançando países como Espanha, México, Colômbia e Panamá. No Google Trends, site de monitoramento da plataforma, o nome da influenciadora disparou internacionalmente.

Memes, comentários, felicitações… teve de tudo com o anúncio dos novos pombinhos, que apesar de estarem sendo vistos há meses juntos, a relação ainda não estava firmada até ontem, 28.

Entre as manchetes de fora do país, as mais compartilhadas estão: “O gesto romântico de Vinicius Jr. com Virginia Fonseca”, “Vini Jr. festeja renascer do amor com Virginia Fonseca”, “Vini Jr. publica primeira foto com Virginia e fãs enlouquecem”, entre outros.

