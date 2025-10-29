fechar
Internacional: Namoro de Virginia e Vini Jr. vira notícia nos jornais mundiais

Veja o que as manchetes internacionais compartilharam após o anúncio do namoro entre o atleta e a influenciadora, um dos assuntos mais comentados

Por Bianca Tavares Publicado em 29/10/2025 às 10:41
Imagem de Virginia Fonseca e Vini Jr.
Imagem de Virginia Fonseca e Vini Jr. - Reprodução/Instagram

Na última terça-feira (28), a internet foi à loucura com a oficialização do namoro entre Virginia Fonseca e Vini Jr. através de uma publicação no Instagram, que alcançou mais de 2 milhões de curtidas em poucos minutos.

O pedido feito pelo atleta aconteceu durante uma viagem a Monte Carlo, em Mônaco, com um momento recheado de decorações românticas e presentes. Nas redes sociais, a influenciadora compartilhou o momento com alguns registros, que rapidamente tomaram conta da internet.

Como foi o pedido?

As fotos mostraram um quarto totalmente decorado com pétalas de rosas, balões em formato de coração e alianças da grife Tiffany & Co.

A notícia virou manchete de diversos jornais ao redor do mundo, alcançando países como Espanha, México, Colômbia e Panamá. No Google Trends, site de monitoramento da plataforma, o nome da influenciadora disparou internacionalmente.

Memes, comentários, felicitações… teve de tudo com o anúncio dos novos pombinhos, que apesar de estarem sendo vistos há meses juntos, a relação ainda não estava firmada até ontem, 28.

Entre as manchetes de fora do país, as mais compartilhadas estão: “O gesto romântico de Vinicius Jr. com Virginia Fonseca”, “Vini Jr. festeja renascer do amor com Virginia Fonseca”, “Vini Jr. publica primeira foto com Virginia e fãs enlouquecem”, entre outros.

