Grávida, Camila Queiroz fala sobre possível nova protagonista em novela da Globo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Camila Queiroz abriu o coração sobre a possibilidade de emplacar uma nova protagonista na Globo. Isso porque, para quem não sabe, a atriz é forte cotada para Quem Ama Cuida, próxima novela das nove do canal, que sucederá Três Graças, em 2026.

Na trama, criada e escrita por Walcyr Carrasco, a artista, que está grávida de sua primeira filha, fruto do casamento com Klebber Toledo, pode viver o papel principal, e que possivelmente marcará sua volta às atividades após a licença-maternidade.

Em entrevista ao portal LeoDias, Camila Queiroz contou que já observa um retorno breve às telinhas, embora não imagine como vai se a nova rotina após se tornar mãe.

“A gente gosta de trabalhar, né, amor? Não sei como é que vai ser isso aí não, mas eu gosto de trabalhar. Isso é um fato”, afirmou a atriz, que não negou as chances reais de protagonizar Quem Ama Cuida: “Existe essa possibilidade”, garantiu, sem dar maiores detalhes.

VEJA MAIS: Camila Queiroz se empolga com retorno de Beleza Fatal: ‘Ansiosa’

O post Grávida, Camila Queiroz fala sobre possível nova protagonista em novela da Globo foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.