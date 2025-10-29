Grávida, Camila Queiroz fala sobre possível nova protagonista em novela da Globo
Camila Queiroz abriu o coração sobre a possibilidade de emplacar uma nova protagonista na Globo. Isso porque, para quem não sabe, a atriz é forte cotada para Quem Ama Cuida, próxima novela das nove do canal, que sucederá Três Graças, em 2026.
Na trama, criada e escrita por Walcyr Carrasco, a artista, que está grávida de sua primeira filha, fruto do casamento com Klebber Toledo, pode viver o papel principal, e que possivelmente marcará sua volta às atividades após a licença-maternidade.
Em entrevista ao portal LeoDias, Camila Queiroz contou que já observa um retorno breve às telinhas, embora não imagine como vai se a nova rotina após se tornar mãe.
“A gente gosta de trabalhar, né, amor? Não sei como é que vai ser isso aí não, mas eu gosto de trabalhar. Isso é um fato”, afirmou a atriz, que não negou as chances reais de protagonizar Quem Ama Cuida: “Existe essa possibilidade”, garantiu, sem dar maiores detalhes.
