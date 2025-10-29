Antes de voltar à Globo, André Marques recusou propostas de outras emissoras

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Longe da TV aberta desde que encerrou seu contrato fixo com a TV Globo em 2022, o apresentador André Marques abriu o jogo sobre o período sabático e a enxurrada de convites que recebeu de outras emissoras antes de voltar ao canal no Angélica Ao Vivo, do GNT.

O ex-comandante de atrações como The Voice Brasil e É de Casa revelou que recusou propostas importantes, como a de apresentar o MasterChef Brasil na Band, priorizando projetos que têm maior alinhamento com seus interesses pessoais.

“Tenho gratidão enorme pela minha história aqui. Passei minha infância, virei homem aqui! Tive grandes chefes e aprendi muito”, disse ele, sobre voltar para a Globo após receber diversos convites.

Em entrevista ao UOL, André Marques contou que sua ida para o projeto de Angélica na TV Paga foi de maneira surpreendente. “Me ligaram e disseram que a Angélica queria falar comigo. Quando me explicaram o projeto, eu achei irado. Agora só volto se for fazer algo que eu ame. E esse projeto tem tudo: comida, afeto, gente que eu gosto”, disse ele.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br