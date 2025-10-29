Sindicato acusa ator da Globo de atuar em novelas sem registro; entenda o caso!

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O ator Leandro Lima está no centro de uma polêmica com o Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Rio de Janeiro (Sated-RJ). A entidade sindical alega que o artista estaria exercendo a profissão nas novelas da TV Globo, sem o devido Registro Profissional (DRT) de ator.

A denúncia contra o galã, que esteve em Vale Tudo, partiu de Hugo Gross, presidente do Sated-RJ, que afirmou publicamente que o ator possui apenas um registro de modelo e que o documento provisório de ator que teria sido apresentado estaria vencido desde 2019.

“A gente, enquanto sindicato, vem sempre tentando fazer a coisa correta, defendendo a categoria e quem tem o registro. Não tenho nada contra o Leandro, mas ele mostrou um registro de modelo, e a TV Globo sabe disso”, pontuou Hugo Gross.

m resposta às acusações, Leandro Lima se defendeu, negando qualquer irregularidade. O ator afirmou possuir o registro profissional definitivo para atuação, indicando que a confusão seria resultado de uma disputa desnecessária. “Meu DRT foi emitido em 2008 pelo Ministério do Trabalho, na Paraíba. Na época, faziam um provisório até comprovar atividade na área, e o meu definitivo foi emitido por São Paulo. Algum mau-caráter deve estar querendo palco”, declarou Leandro Lima ao Portal Leo Dias.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br