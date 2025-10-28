fechar
Futebol |

Qual jogo vai passar na Globo hoje (28/10)? Confira a programação completa

Confira a programação da Globo nesta terça-feira (28/10), com jornalismo, novelas, esportes, filmes e entretenimento para toda a família.

Por João Victor Tavares Publicado em 28/10/2025 às 5:00
- Reprodução

Nesta terça-feira, 28 de outubro de 2025, um confronto promete movimentar a tarde. A TV Globo exibirá a partida ao vivo.

A partir das 13h15 (horário de Brasília), a seleção brasileira feminina enfrenta a Itália, em amistoso entre as equipes. O jogo será realizado no Estádio do Parma, na Itália.

Leia Também

Programação da Globo hoje (27)

Manhã e Madrugada

  • 04:00 – Hora Um
  • 06:00 – Bom Dia (praça)
  • 08:30 – Bom Dia Brasil
  • 09:30 – Encontro com Patrícia Poeta
  • 10:25 – Mais Você
  • 11:20 – Jornal (praça)
  • 12:15 – Globo Esporte
  • 12:30 – Jornal Hoje

Tarde

  • 13:10 – Futebol
  • 15:20 – Edição Especial – Terra Nostra
  • 16:05 – Sessão da Tarde – Em Guerra com o Vovô
  • 17:05 – Boletim (praça)
  • 17:15 – Vale a Pena Ver de Novo – A Viagem
  • 18:25 – Êta Mundo Melhor!
  • 19:10 – Jornal (praça)
  • 19:40 – Dona de Mim

Noite

  • 20:30 – Jornal Nacional
  • 21:20 – Três Graças
  • 22:25 – Vida de Rodeio
  • 23:05 – Aberto ao Público
  • 23:40 – Profissão Repórter

Madrugada

  • 00:20 – Jornal da Globo
  • 01:10 – Conversa com Bial
  • 01:50 – Dona de Mim
  • 02:35 – Comédia na Madruga I
  • 03:15 – Comédia na Madruga II

Como assistir aos jogos da TV Globo online

Você também pode acompanhar a programação da emissora ao vivo através do Globoplay. Lembre-se de que a disponibilidade do sinal ao vivo pode variar conforme a sua região e afiliada local.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Valor do plano

Caso deseje assinar, o valor do plano está indicado logo abaixo:

  • Globoplay + canais: R$ 54,90 (plano mensal) | R$: 44,90/mês (plano anual)

Saiba como assinar o Globoplay

Assine pelo PC/Computador

  • Acesse o site da Vitrine da Globo;
  • Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";
  • Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
  • Confirme a senha da sua conta da Globo;
  • Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;
  • Confirme o pagamento.

Assine pelo celular

  • Baixe o app do Globoplay (Android | iOS)
  • Toque em "Seja Assinante";
  • Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
  • Escolha o plano desejado;
  • Realize o pagamento por meio do aplicativo.

Leia também

Flávio Ricco: Carga Pesada feminina deu um passo atrás - Projeto com Fabiula Nascimento e Thalita Carauta parece esquecido na Globo
Televisão

Flávio Ricco: Carga Pesada feminina deu um passo atrás - Projeto com Fabiula Nascimento e Thalita Carauta parece esquecido na Globo

Domingo Maior – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo
Domingo Maior

Domingo Maior – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo

Compartilhe

Tags