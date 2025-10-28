Qual jogo vai passar na Globo hoje (28/10)? Confira a programação completa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Confira a programação da Globo nesta terça-feira (28/10), com jornalismo, novelas, esportes, filmes e entretenimento para toda a família.

Nesta terça-feira, 28 de outubro de 2025, um confronto promete movimentar a tarde. A TV Globo exibirá a partida ao vivo.

A partir das 13h15 (horário de Brasília), a seleção brasileira feminina enfrenta a Itália, em amistoso entre as equipes. O jogo será realizado no Estádio do Parma, na Itália.

Programação da Globo hoje (27)

Manhã e Madrugada

04:00 – Hora Um

06:00 – Bom Dia (praça)

08:30 – Bom Dia Brasil

09:30 – Encontro com Patrícia Poeta

10:25 – Mais Você

11:20 – Jornal (praça)

12:15 – Globo Esporte

12:30 – Jornal Hoje

Tarde

13:10 – Futebol

15:20 – Edição Especial – Terra Nostra

16:05 – Sessão da Tarde – Em Guerra com o Vovô

17:05 – Boletim (praça)

17:15 – Vale a Pena Ver de Novo – A Viagem

18:25 – Êta Mundo Melhor!

19:10 – Jornal (praça)

19:40 – Dona de Mim

Noite

20:30 – Jornal Nacional

21:20 – Três Graças

22:25 – Vida de Rodeio

23:05 – Aberto ao Público

23:40 – Profissão Repórter

Madrugada

00:20 – Jornal da Globo

01:10 – Conversa com Bial

01:50 – Dona de Mim

02:35 – Comédia na Madruga I

03:15 – Comédia na Madruga II

Como assistir aos jogos da TV Globo online

Você também pode acompanhar a programação da emissora ao vivo através do Globoplay. Lembre-se de que a disponibilidade do sinal ao vivo pode variar conforme a sua região e afiliada local.

Valor do plano

Caso deseje assinar, o valor do plano está indicado logo abaixo:

Globoplay + canais: R$ 54,90 (plano mensal) | R$: 44,90/mês (plano anual)

Saiba como assinar o Globoplay

Assine pelo PC/Computador

Acesse o site da Vitrine da Globo ;

; Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";

Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;

Confirme a senha da sua conta da Globo;

Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;

Confirme o pagamento.

Assine pelo celular