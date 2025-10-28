Qual jogo vai passar na Globo hoje (28/10)? Confira a programação completa
Confira a programação da Globo nesta terça-feira (28/10), com jornalismo, novelas, esportes, filmes e entretenimento para toda a família.
Nesta terça-feira, 28 de outubro de 2025, um confronto promete movimentar a tarde. A TV Globo exibirá a partida ao vivo.
A partir das 13h15 (horário de Brasília), a seleção brasileira feminina enfrenta a Itália, em amistoso entre as equipes. O jogo será realizado no Estádio do Parma, na Itália.
Programação da Globo hoje (27)
Manhã e Madrugada
- 04:00 – Hora Um
- 06:00 – Bom Dia (praça)
- 08:30 – Bom Dia Brasil
- 09:30 – Encontro com Patrícia Poeta
- 10:25 – Mais Você
- 11:20 – Jornal (praça)
- 12:15 – Globo Esporte
- 12:30 – Jornal Hoje
Tarde
- 13:10 – Futebol
- 15:20 – Edição Especial – Terra Nostra
- 16:05 – Sessão da Tarde – Em Guerra com o Vovô
- 17:05 – Boletim (praça)
- 17:15 – Vale a Pena Ver de Novo – A Viagem
- 18:25 – Êta Mundo Melhor!
- 19:10 – Jornal (praça)
- 19:40 – Dona de Mim
Noite
- 20:30 – Jornal Nacional
- 21:20 – Três Graças
- 22:25 – Vida de Rodeio
- 23:05 – Aberto ao Público
- 23:40 – Profissão Repórter
Madrugada
- 00:20 – Jornal da Globo
- 01:10 – Conversa com Bial
- 01:50 – Dona de Mim
- 02:35 – Comédia na Madruga I
- 03:15 – Comédia na Madruga II
Como assistir aos jogos da TV Globo online
Você também pode acompanhar a programação da emissora ao vivo através do Globoplay. Lembre-se de que a disponibilidade do sinal ao vivo pode variar conforme a sua região e afiliada local.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Valor do plano
Caso deseje assinar, o valor do plano está indicado logo abaixo:
- Globoplay + canais: R$ 54,90 (plano mensal) | R$: 44,90/mês (plano anual)
Saiba como assinar o Globoplay
Assine pelo PC/Computador
- Acesse o site da Vitrine da Globo;
- Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";
- Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
- Confirme a senha da sua conta da Globo;
- Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;
- Confirme o pagamento.