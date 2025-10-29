Flávio Ricco: Globo promete descentralizar os trabalhos e ampliar sua cobertura do Carnaval

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A ideia é diminuir o falatório, que nem sempre alterava alguma coisa na ordem das coisas, e se concentrar mais no que acontece em diferentes locais

A Globo se tocou que era chegada a hora de mexer na sua transmissão do Carnaval, que vinha sendo a mesma, engessada e monótona, há muito tempo.

Agora, para 2026, mudanças já podem ser anunciadas: haverá mais tempo para a cobertura das ruas e menos conversa em estúdio.

A ideia é diminuir o falatório — que nem sempre alterava alguma coisa na ordem das coisas — e se concentrar mais naquilo que está acontecendo em diferentes locais.

Algo que a força do seu jornalismo permite e pode ser melhor explorado.

Haverá uma atenção especial para Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Salvador, entre desfiles de escolas e passagens de blocos, mas sem deixar de lado tudo o que também acontece em outras praças.

Um Carnaval mais nacional, como tem que ser — e que a Globo tem condições de fazer.

Everaldo Marques, Milton Cunha, Valéria Almeida, Alex Escobar e Karine Alves já estão confirmados para o comando dos trabalhos.

TV Tudo

Brasil 70

Nelson Baskerville acaba de voltar do México, onde gravou uma série de cinco episódios para a Netflix, “Brasil 70”, sobre a conquista do tri mundial, vivendo João Havelange. Enquanto a série não chega, Baskerville, aí como diretor, estreia neste sábado a peça “17 X Nelson - onde os canalhas pagam por seus crimes”, no Espaço Barra SP. A montagem reúne cenas das 17 peças de Nelson Rodrigues, interpretadas por 18 atores, que se revezam em 50 personagens

Nelson Baskerville - Foto: Ronaldo Gutierrez

É o caminho

Do descontentamento do Flamengo com a Libra, ontem o Atlético Mineiro, em nota, comunicou sua mudança para a LFU – Liga Forte União.

É um assunto que interessa às TVs, detentoras dos direitos do Brasileirão, especialmente Globo e Record.

O que se sabe

A própria LFU – Liga Forte União –, consultada, informou que a decisão do Atlético, por enquanto, não irá alterar nada para as TVs até 2029. Existem contratos assinados que devem ser obedecidos.

Depois disso, claro, a história poderá ser outra.

E o que falta

No futebol do mundo inteiro — mas aqui no Brasil de modo especial — falta a criação de uma entidade como a ECA (Associação de Clubes Europeus), agora chamada EFC (Clubes Europeus de Futebol).

Na última semana, em um fato histórico, não a UEFA, como sempre aconteceu, mas os próprios representantes dos clubes foram convocados para uma reunião na FIFA.

Próxima temporada

Mesmo em ano de eleições e Copa do Mundo, o “Domingão” virá muito forte também em 2026.

No espelho do programa, atrações já conhecidas e algumas novidades, como “Dança dos Famosos”, “Quem Quer Ser Um Milionário?”, “Silence is Golden”, “Raid the Cage”, “The Wall”, “Você Decide”, “Batalha do Lip Sync” e “Três Minutos para Brilhar”.

E o detalhe

“Você Decide”, apresentado há muito tempo como programa na Globo, será transformado em um quadro do “Domingão”.

E, ao que se informa, mantendo todas as suas características originais.

Novo trabalho

O cineasta Wagner de Assis reuniu um timaço de atores — entre eles, Edson Celulari, Leonardo Medeiros, Marcelo Serrado, Mouhamed Harfouch, Juliana Paiva, Caco Ciocler, Emilio Orciollo Netto, Gabriella Busich e Maria Eduarda de Carvalho — para narrar as vidas de Emmanuel através de várias reencarnações.

As filmagens começam em breve.

Tem mais

A exemplo de quase tudo que envolve cinema nos dias de hoje, e dos esforços para evitar custos altos, não pode faltar a tecnologia de Virtual Production.

“Emmanuel” vai recriar a época romana e Pompeia, a erupção do Vesúvio e outros fatos históricos — tudo por aqui mesmo, em um trabalho da Casablanca.

Descontrole

O streaming, como se sabe, costuma segurar lançamentos e, depois, vai que vai… Olha o caso de Julia Dalavia, uma das melhores de sua geração.

Estreou, há pouco tempo, “Dias Perfeitos” no Globoplay — e já entrou com outra novidade por lá: “Reencarne”.

Julia Dalavia em Reencarne - Divulgação

Mais um Silva

“Três Graças” é uma novela criada e escrita por Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva.

Pensa que acabou?! Outro Silva está chegando por aí: Maciel, ator, diretor e roteirista pernambucano, há mais de 20 anos em São Paulo. Em breve, ele vai se apresentar como antiquário, mas que, no fundo, não passa de um tremendo 171.

(Maciel Silva / arquivo pessoal)

Vai começar

Nesta quinta, ao final do “Hora 1”, Roberto Kovalick recebe Tiago Scheuer, que assume oficialmente a apresentação do jornal na sexta.

Mais tarde, a mesma coisa no “Hoje”: César Tralli passa o comando para Kovalick, que também estreia depois de amanhã — além do Tralli no “JN”, naturalmente.

Bate – Rebate

A Band terá equipe completa, e isso inclui a presença de Mariana Becker, na próxima etapa da Fórmula 1 – Grande Prêmio do Brasil...

... Treinos e a prova marcados 7, 8 e 9 de novembro, no Autódromo Internacional José Carlos Pace, Interlagos.

Com mais de 14 bilhões de visualizações e 12 milhões de inscritos, o grupo “3 Palavrinhas” lançou o canal Mini Explorador...

... A proposta traz releituras das músicas já conhecidas pelo público, adaptadas com nova linguagem visual e formato para crianças na primeira infância.

Luciana Gimenez vai abordar o tema “bariátrica” no “Superpop” desta quarta, 22h45, ao vivo, na Rede TV!...

... Thais Carla, influenciadora e dançarina, será a convidada do programa, por estar muito relacionada ao assunto na mídia.

Alexandre Tigano, Golias em “Reis”, chega com o espetáculo “Museu de Cera – Exposição Felicidade”, dia 1º de novembro, às 20h, na Vila Secreta, em São Paulo...

... Também participam desta produção: Chrystian Roque, Luciana Peci, Orlando Lopes, Ariane Roveri, entre outros, sob direção de Edmilson Cordeiro.

Globo informou que o tradicional especial Roberto Carlos será em Gramado e vai ao ar dia 23 de dezembro...

... Produção de Maiana Timoner e Rodrigo Tápias, direção-geral de Angélica Campos e direção de gênero de Joana Thimoteo.

C´est fini

A CNN Brasil, em novembro, fará a cobertura da Conferência do Clima das Nações Unidas em Belém, com Carol Nogueira, Tainá Falcão e Márcio Gomes.

Uma equipe de 20 profissionais, entre âncoras, analistas e repórteres, incluindo também Fernando Nakagawa, Caio Junqueira, Vini Murad, Renan Fiuza, Pedro Teixeira, Teo Cury e Tayana Narcisa.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!