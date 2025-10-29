A prestigiada posse de Roberto Pereira na APL

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

João Alberto destaca os temas e eventos mais relevantes de Pernambuco nas áreas de sociedade, política, moda, cinema e entretenimento

Roberto Pereira tomou posse na Cadeira 35 da Academia Pernambucana de Letras, em prestigiado evento, que lotou o auditório da Casa de Carneiro Vilela. Solenidade foi comandada pelo presidente Lourival Holanda, na mesa ao lado dos diretores da APL Margarida Cantarelli e Ângelo Castelo Branco e de Ilana Vilaça, neta de Marcos Vinícios Vilaça, que representou a família do ex-ocupante da cadeira. No seu discurso, Roberto Pereira lembrou os cargos que ocupou e sua relação com o pai e o irmão, Nilo e Geraldo, que integraram a Academia. E destacou a figura de Marcos Vilaça e sua brilhante trajetória na cultura brasileira. Na sua saudação ao novo imortal, Margarida Cantarelli, lembrou sua figura de escritor, educador e líder nas áreas da cultura e turismo. Coube ao neto Nilo colocar o colar da Academia no novo acadêmico. Na área externa tivemos apresentações culturais, do Caboclinho Sete Flexas e do Bloco das Ilusões.

Auxiliadora Paes Mendonça, aniversariante de hoje - Sheila Wanderley/Divulgação



PRESENÇAS

O nosso diretor de jornalismo Laurindo Ferreira e o articulista Fábio Lucas, representaram o Jornal do Commercio. Outros nomes na posse de Roberto Pereira: José Mendonça Filho, Maria Lecticia e José Paulo Cavalcanti Filho, Marcelo Canuto, Sílvia Cavalcanti, Sílvio Neves Baptista, José Mário Austragésilo, Harlan Gadelha Filho, Luiz Felipe Moura, Carol Oliveira, Eduardo Napoleão, José Mário Rodrigues, Nádia Ferreira, George Cabral, Admaldo Matos, Flávia Suassuna e o maestro Duda.

ARQUITETURA

Helena Martins, presidente da Associação do Ministério Público de Pernambuco, é a dona do apartamento que foi cenário do filme “Aquarius”, de Kleber Mendonça Filho, que foi escolhido pela arquitetura original, antiga, na Avenida Boa Viagem, e decoração repleta de referências a Pernambuco.

TECON-2

Durante reunião na sede do Grupo Maersk, em Copenhague, a governadora Raquel Lyra e o presidente de Suape, Armando Monteiro Bisneto, receberam a confirmação de que a empresa está acelerando as obras do seu Terminal de Contêineres no Porto de Suape, que começa a funcionar no próximo ano, com um investimento de R$ 2 bilhões. A segunda etapa, com o primeiro terminal 100% eletrificado da América Latina, prevista para 2034, foi antecipada para 2027. O Tecon-2 era uma antiga reivindicação do governo do estado, que vai possibilitar a diminuição das tarifas cobradas pelo porto pernambucano, que inviabilizam muitas operações.

NO CABANGA

Os sócios e advogados Delmiro Campos, Rodrigo Cahú e Eduardo Emerenciano vão conduzir o processo eleitoral do Conselho Deliberativo do Cabanga. A eleição, marcada para o dia 13 de dezembro, vai renovar 50% das cadeiras do Conselho, em um momento importante para a renovação e continuidade da gestão no clube.

Roberto Pereira com a esposa Elaine, na sua posse na Academia Pernambucana de Letras - Arquivo Pessoal

ANTIGOS

Uma curiosidade que analistas políticos concordam é que os aliados politicamente com Luiz Inácio Lula da Silva, pelo menos grande parte, já são há muitos e muitos anos, sem trocas de partidos e alianças, como vemos com as demais siglas e relações. Isso pôde ser observado com a chegada do aniversário do presidente: muitos deputados, líderes e servidores postaram fotos de 20 anos atrás e em diversas fases.

ALEGRIA

Danilo e Ana Cabral comemoram a notícia de que serão avós pela primeira vez. A neta, que se chamará Olívia, é filha de Marcelo, o filho mais velho do casal, e a esposa Gabi.

OPERAÇÃO

Uma das maiores operações da Polícia contra o tráfico aconteceu, ontem, no Rio de Janeiro. O governo mobilizou mais de 2,5 mil policiais civis e militares, drones, dois helicópteros, 32 blindados terrestres e 12 veículos de demolição do Núcleo de Apoio às Operações Especiais da PM, além de ambulâncias do Grupamento de Salvamento e Resgate. Operação foi contra o Comando Vermelho, na tentativa de combater a expansão territorial e capturar lideranças.

ARGENTINA

Em agenda em Buenos Aires, Priscila Krause participou de reunião na Embaixada do Brasil com setores de promoção turística e cultural para ampliar a divulgação de Pernambuco no mercado argentino. Hoje, a Argentina é o principal emissor de turistas para o Estado: de janeiro a setembro, mais de 23 mil argentinos visitaram Pernambuco.

Na homenagem que recebeu na HospitalMed, Eustácio Viera, com a esposa Ângela e os filhos Marcelo, Juliana, Fernanda e Eustácio - Arquivo Pessoal

CINEMA

“Não lembro de um ano tão forte para o cinema brasileiro”, afirmou o ator Rodrigo Santoro durante a 49ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Ele é protagonista do filme “O Filho de Mil Homens” e passou anos atuando só no exterior. Torce para que o bom momento não seja passageiro.

TREMEMBÉ

A coluna assistiu em primeira mão o primeiro episódio da série “Tremembé”, que estreia sexta-feira, no Prime Vídeo. Sobre a prisão dos famosos, o enredo tem cenas tensas mas também com humor ácido que permeia a personagem Suzane Von Ristofen, interpretada por Marina Ruy Barbosa, que esteve presente na sessão especial.