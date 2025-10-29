Gilberto Barbosa vai comandar eventos da Renovação Católica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

João Alberto destaca os temas e eventos mais relevantes de Pernambuco nas áreas de sociedade, política, moda, cinema e entretenimento

Gilberto Barbosa, fundador e presidente da Obra de Maria, está de volta à organização dos grandes eventos internacionais da Renovação Carismática. Ele exerceu, por dois mandatos, a presidência da Fraternidade Internacional das Novas Comunidades de Vida e Aliança de Direito Pontifício, entidade sediada em Roma, que foi sucedida pelo “Charis”, Serviço Internacional para a Renovação Carismática Católica. Agora, a convite de Pino Scafuro, presidente do “Charis”, passou a ser o responsável pela coordenação dos eventos internacionais do movimento, com escritório no Palácio de São Calisto, em Roma.

Gilberto Barbosa é recebido pelo Papa Leão XIV, no Vaticano - Arquivo Pessoal

JUSTIÇA

Nosso presidente João Carlos Paes Mendonça, em sua entrevista à Rádio Jornal, que teve enorme repercussão, destacou a ajuda que recebeu do prefeito do Recife, João da Costa, para o projeto do Shopping RioMar, numa área totalmente degradada, verdadeiro paraíso das drogas. Um apoio que foi mantido por Geraldo Júlio. Na lista dos melhores e mais bonitos shoppings centers do país, o RioMar literalmente mudou o visual de boa parte da cidade, inclusive na segurança, com a construção, pelo Grupo JCPM, de um quartel doado à Polícia Militar.

GOVERNADOR

O desembargador Ricardo Paes Barreto encerrou ontem sua dinâmica passagem como governador de Pernambuco. Visitou as obras do Aeroporto de Caruaru, da maternidade estadual de Garanhuns e a abertura de cozinha comunitária em Nazaré da Mata. Hoje, no Campo das Princesas, transmite o comando do Estado para Raquel Lyra, que retornou ontem de viagem à China e à Dinamarca.

Cesar Santos recebe os arquitetos Fábio Benevides e Carlos Augusto Lira, no seu aniversário na Oficina do Sabor - Arquivo Pessoal

CORRIDA

O arcebispo Dom Paulo Jackson e o monsenhor Luciano Brito participaram de corrida promovida pela Matriz das Graças no final de semana.

ANIVERSÁRIO

O aniversário de César Santos foi, como sempre, bem animado. Teve a banda Kid Camaleão, show de fogos de artifício e seu tradicional bloco carnavalesco pelas ladeiras de Olinda. Entre os que estavam na comemoração, na Oficina do Sabor, Bernardo Peixoto, Nena e Lula Queiroga, Auricélio Romão, Ana Paula Oliveira, Eugênia Lima, Miau Caldas, Tony Souza e Gustavo Belarmino, Carlos Augusto Lira e Fábio Benevides.

MEDALHA

O desembargador Waldemir Tavares de Albuquerque Filho, ouvidor-geral do TJPE, revelou o nome dos agraciados neste ano com a Medalha do Mérito Judiciário Desembargadora Caúla Reis. Entre outros, o ministro Og Marques Fernandes; os desembargadores Ricardo Paes Barreto, Eduardo Sertório, Ricardo Neves, José Ivo Guimarães e Josué Senna; a juíza Roberta Viana Jardim e a servidora Anna Karolina Costa de Oliveira.

SAUDADE

Muitos amigos estiveram ontem na missa de 7º dia em memória de Pedro Paulo Nóbrega, o "Pepa", um dos maiores advogados trabalhistas de Pernambuco, que foi professor da UFPE e desembargador do Tribunal Regional do Trabalho.

CAMISAS

Diminuiu o uso das camisas tradicionais no futebol brasileiro. Domingo, o Cruzeiro, que tem camisa azul, jogou de branco contra o Palmeiras, que, em vez da tradicional verde, estava de amarelo, lembrando a Seleção Brasileira.

PRÊMIO

O médico e professor da Universidade Católica de Pernambuco, Elimário Cardozo, venceu a categoria Conto do Prêmio Jabuti pelo livro Dores em salvas.

MODA

A atriz Camila Queiroz encantou o público ao desfilar grávida de oito meses em um desfile da grife “Charth.”

M O V I M E N T O

BOM DIA: “O congresso nacional se transformou em um parlamentarismo orçamentário.” (Antonio Lavareda)

PEDRO e Augusta Campos comemoram amanhã o primeiro aniversário da filha Nina.

NA TURQUIA, já é normal, em casos de divórcio, parceiros pagarem pensão para os cuidados com o animal de estimação, pois lá os pets não são considerados “bens”.

VALE a pena conhecer a "Solo Brewing", sobretudo pelos pratos na parrilla.

ELOGIADO trabalho nas estradas, executado pelo governo do Estado, sentido Ilha de Itamaracá.

O PREFEITO Mano Medeiros comanda o lançamento do Plano Municipal de Turismo de Jaboatão dos Guararapes, em evento esta manhã no Hotel Barramares.

ANTÔNIO Gabriel, um dos destaques do “Escrete de Ouro” da Rádio Jornal, ganhou muitos parabéns ontem, quando completou idade nova.

O JAPARATINGA Lounge Resort foi o primeiro lugar do Prêmio Melhores Destinos na categoria Resort do Brasil, pela quarta vez consecutiva.

MARIANA Saad celebra um ano da sua marca de maquiagem Mascavo.

ANIVERSÁRIOS

Auxiliadora Paes Mendonça, Evandro Barros de Carvalho, Francisco Meireles, Gabriela de Queiroz Galvão, Gustavo Moura Dubeux, José Mesquita Júnior, Jussara Freire, Lula Cabral, Maria Ângela Asfora Dobbin, Martha Seixas Menge, Maurício Bouwman, Nicolau Sultanum, Pedro Ivo Bernardes, Sabrina Barbosa e Vênus Carvalho.