A CTTU não observa um absurdo em Boa Viagem
O colunista João Alberto destaca os temas e eventos mais relevantes de Pernambuco nas áreas de sociedade, política, moda, cinema e entretenimento
A Rua Carlos Pereira Falcão, ao lado da Casa do Brigadeiro, em Boa Viagem, é mão dupla. No trecho, entre a Avenida Boa Viagem e a Rua dos Navegantes, tinha estacionamento proibido num dos lados, para facilitar o trânsito. Pois bem, há três meses, flanelinhas arrancaram as placas de “Proibido Estacionar”. A faixa pintada de amarelo não serve para nada e carros, caminhões e carroças de vendedores da praia voltaram a estacionar livremente no trecho. Depois de tanto tempo, a CTTU ainda não viu o problema, denunciado por esta coluna há mais de dois meses.
EM DUBAI
O prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro, cumpre agenda nos Emirados Árabes para conferir a Expo Mundial de Dubai. Enquanto isso, a vice-prefeita, Dayse Silva, assume a prefeitura nos próximos 15 dias.
RIOMAR
O superintendente Henrique Medeiros, a gerente de marketing, Denielly Halinski e a coordenadora de comunicação, Luciana Morosini, reúne formadores de opinião em almoço, hoje no Ruizito, para apresentar as atrações da temporada natalina do RioMar.
ÁLBUNS
A designer Beatriz Guerra lança sua nova coleção de álbuns personalizados, em evento na Josefinna. Com olhar minucioso, layouts do zero, e detalhes costurados à mão.
NO SHOW
Sílvio Costa Filho, Cris Lemos, Fausto e Amanda Campos, Juliana Maranhão, Saulo Suassuna, Daniel Coelho e Kaio Maniçoba foram algumas presenças no show de Jorge e Mateus, no final de semana.
NOIVADO
Durante viagem para Curitiba, a jornalista Marcela Nunes, que já foi assistente desta coluna, foi pedida em casamento por José Paulo Sá.
UM ANO
Muito bonito o convite de Andréa e Rogério Lins para a festa do primeiro aniversário da filha Chloe, hoje, às 17h, no Mirante do Paço. Convidados devem usar roupas brancas, para dar maior brilho ao evento.
TENDÊNCIA
A Rota do Mar está apostando em peças com silhuetas marcadas, alças finas e detalhes como babados e argolas para coleção Verão 2026. Entre os destaques, estão looks monocromáticos.
CURIOSIDADE
Desde 2011, o presidente da Irlanda, Michael D. Higgins, chama atenção por sua inseparável convivência com seus cães, da raça Bernese Mountain, que leva praticamente para todos os seus compromissos, incluindo viagens internacionais, jantares e reuniões. Aparece em fotos oficiais, vídeos e registros espontâneos.
JORNALISTAS
A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo realiza uma capacitação voltada a profissionais da imprensa brasileiros que irão acompanhar a COP30. Treinamento aborda conceitos técnicos e políticos, além de compreensão das negociações internacionais sobre adaptação climática, considerada a pauta central do evento, que irá trazer cobertura de todo o mundo.