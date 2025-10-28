Meritocracia seria trocada pela sorte nas escolas técnicas
A decisão da Secretaria estadual de Educação de trocar a meritocracia pela sorte, substituindo as provas de acesso às Escolas Técnicas Estaduais por um sorteio foi de um absurdo inacreditável. Felizmente foi revogada, mas a medida, claro, trará prejuízos à imagem do governo estadual. Alunos que se esforçassem estudando, poderiam perder as vagas para outros que apenas tivessem sorte nos sorteios.
SAUDADE
A governadora Raquel Lyra revela que o que mais está sentindo falta do estado é a tapioca, sua comida favorita. Está em missão internacional, desde o dia 18, que começou na China, e seguiu para a Dinamarca.
VOLTA AO MUNDO
Bernardo Peixoto, presidente da Fecomércio de Pernambuco, comanda hoje o lançamento da nova edição do Festival Volta ao Mundo, hoje, às 18h, no “Mascate'', restaurante-escola do Senac.
ARIANO
O Sesc de São Paulo mostra hoje o espetáculo “7 Leituras - Homenagem a Ariano Suassuna''. A peça, em formato de leitura dramática acompanha um príncipe, que, enclausurado desde menino, busca fugir do seu destino.
FÓRUM NACIONAL
A Academia Brasileira de Eventos e Turismo realiza seu fórum nacional hoje e amanhã, no Gabinete Português de Leitura.
RELIGIÃO
O arcebispo Paulo Jackson participou ontem de evento da Renovação Carismática.
LANÇAMENTO
Fábio Silva, CEO da Rede Muda Mundo, lança hoje o livro “Zero”. Será às 18h, na Casa Zero da Rua do Bom Jesus.
CARDÁPIO
Está sendo debatida na Alepe projetos de lei, dos deputados João Paulo Costa e Romero Albuquerque, que podem obrigar os bares e restaurantes a disponibilizar cardápios impressos em quantidade equivalente a, no mínimo, 5% da capacidade do local.
VIAGEM
O piloto da Fórmula 1, Max Verstappen está no Brasil, mais especificamente em Brasília. Ele é casado com a filha do brasileiro tricampeão mundial da Fórmula 1 Nelson Piquet, Kelly Piquet.
JAPONESA
Sanae Takaichi, primeira mulher a ocupar o cargo de primeiro ministro do Japão, tem 64 anos, é fã assumida de Margaret Thatcher, tocou numa banda de “heavy metal” na universidade e se casou duas vezes com o mesmo homem.
M O V I M E N T O
BOM DIA: “Joaquim Falcão cultiva a língua portuguesa como vigilante e imortal guardião.” (Gustavo Krause)
DANDARAH Cavalcanti retorna da Coreia do Sul com certificados e produtos de alta tecnologia.
LAMENTADA a morte no final de semana de Norma Vila Nova, figura que brilhou muito na nossa sociedade.
MANOEL Quitério está finalizando pintura em homenagem à Naná Vasconcelos, em prédio na Avenida Rio Branco.
MAIS UMA edição do “Catamaran Assombrado”, em celebração ao Halloween, acontece sexta-feira, às 20h.
O ESPETÁCULO ‘’Rita Lee: Balada da Louca’’ chega aos palcos em 2026, em São Paulo. Será estrelado pela atriz Lília Cabral, que viverá Rita durante a batalha contra o câncer.
O HOMEM da Meia-Noite divulgará hoje, em coletiva de imprensa, no “Alma Arte e Café”, os homenageados e o tema do Carnaval 2026.
MAURÍCIO de Souza completou seus 90 anos no final de semana e continua em plena atividade.
ANIVERSÁRIOS
Ana Luiza Paes de Andrade, Arsênio Meira de Vasconcelos, Danielly Halinsky, Eduardo Henrique de Menezes, Fátima Seabra, Hélio Coutinho Filho, Hugo Pordeus, Marcílio da Silva Ferreira, Mário Jorge Jatobá Belo, Ronald Cavalcanti e Veruska de Paula.