Natal do RioMar abre a temporada com encanto e inovação

João Alberto destaca os temas e eventos mais relevantes de Pernambuco nas áreas de sociedade, política, moda, cinema e entretenimento

Por JC Publicado em 29/10/2025 às 5:00
O superintendente do RioMar, Henrique Medeiros, e a diretora de Marketing, Denielly Halisnki - Arnaldo Carvalho/Especial para o RioMar Recife

O superintendente do RioMar, Henrique Medeiros, ao lado de Denielly Halinski e Luciana Morosini, conduziram o almoço de lançamento do Natal 2025, no Ruizito, repleto de novidades. Entre os destaques: a decoração ocupa duas praças de eventos, algo que não acontecia desde o primeiro Natal do RioMar, há 13 anos, formando um verdadeiro tour natalino, fora as demais ativações ao longo do mall. Outro ponto alto é o Olho Mágico, projeto criativo que despertou curiosidade durante a montagem, quando ainda estava coberto por tapumes. A decoração tem assinatura de Cecília Dale e está aberta ao público a partir de hoje.

O superintendente do RioMar, Henrique Medeiros, e a diretora de Marketing, Denielly Halisnki - Arnaldo Carvalho/Especial para o RioMar Recife

EVENTOS & OPERAÇÕES

Na ocasião, foram apresentados os resultados do ano, incluindo premiações nacionais, novas operações e projeções promissoras, entre elas, a chegada de três grandes restaurantes e grifes internacionais de moda. Destaque para o RioMar Eventos, espaço com capacidade para até 1.400 pessoas e 2.330 m², estrutura de ponta com mais de 20 eventos programados em 2026 e procura até 2028, inclusive com eventos de fora do Brasil. A inauguração acontece no dia 10 de dezembro, com show de Geraldo Azevedo e Elba Ramalho.

CURIOSIDADE

O tema de 2025 é “Encantos de Natal RioMar’’, com destaque para o biscoito de gengibre, que tem origem na Europa Medieval e se tornou um tradicional doce natalino. Popularmente, se transformou em uma lenda sobre um biscoito que ganha vida e foge de quem tenta comê-lo. Outro destaque é a aposta no “marketing olfativo’’, que trouxe espaços aromatizados, com cheiros de baunilha, chocolate e de biscoitos.

Inês Calado e Rodrigo Barros - Arnaldo Carvalho/Especial para o RioMar Recife

ILUMINAÇÃO

Na área externa, a iluminação assinada pela Fábrica de Luz traz a maior estrutura luminosa já feita nesta época do ano, com mais de 53 mil pontos de luz.

Fernando Castilho e Luciana Morosini - Arnaldo Carvalho/Especial para o RioMar Recife

SOLIDARIEDADE

A campanha de Natal Solidário, em parceria com o Instituto JCPM de Compromisso Social, irá receber brinquedos novos ou usados para presentear duas creches: Missionários da Luz e a Vovó Mariinha, localizadas nos bairros do Pina e Brasília Teimosa.

PARABÉNS

Além do lançamento do Natal, quem ganhou muitos parabéns foi a diretora de marketing do RioMar, Denielly Halinski, que celebrou idade nova ontem.

Gustavo Belarmino, Fernando Machado e Cleodon Coelho - Lara Calábria/JC

