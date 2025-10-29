Ximbinha expõe drama vivido na época da banda Calypso com Joelma: “Estive no fundo do poço”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ximbinha, que ficou conhecido nacionalmente por ter trabalhado como guitarrista da banda Calypso, em que formava parceria com Joelma, sua ex-mulher, relatou o drama vivido no projeto.

“Estive no fundo do poço”

Em entrevista ao canal Amplifica, no YouTube, o músico afirmou já ter vivido o fundo do poço enquanto fez parte da banda. “Eu estou em cima do poço hoje. Sei porque já estive no fundo dele. Eu tinha tudo, mas estava morrendo”, disse.

“Não tinha saúde, estava envelhecendo, estava brigando para estar no mercado e trabalhando todos os dias. Jamais faria isso novamente. Paguei muito caro por isso”, explicou Ximbinha. Segundo ele, era tanto trabalho que não conseguia ter noção do sucesso que faziam na época.

“A gente que veio de baixo enxerga o sucesso como trabalho. De repente nossa vida mudou muito. Comprei avião, morava em um condomínio muito bom, tinha carro, lancha, barco, tinha tudo. Mas não acreditava que aquilo estava acontecendo com a gente. Foram muitos anos trabalhando todos os dias”, relembrou ele.

