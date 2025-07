Joelma revela que quis seguir outra carreira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Cantora contou seu principal sonho de profissão no passado durante entrevista ao programa "Conversa com o Bial" na última sexta-feira (18). Saiba mais

Joelma surpreendeu seus fãs ao revelar, durante entrevista no programa ‘Conversa com Bial’, na última sexta-feira (18), que quase seguiu uma carreira diferente.

A cantora disse que tinha um sonho no passado totalmente diferente do seu trabalho atual, que a consagrou.

"Queria ser advogada, queria estudar, queria um diploma e o que eu conhecia de música na minha cidade eram meus amigos, que tocavam por bebida. Aí eu pensava: 'O futuro não é bom, não'", revelou.

Joelma deixou a meta de seguir no Direito para trás e se tornou cantora. Ela conquistou o Brasil como vocalista da Banda Calypso, com hits como "A Lua Me Traiu" e "Dançando Calypso".

Na entrevista, Joelma também mencionou as sequelas deixadas pela Covid-19 em seu corpo.

"A luta foi grande, mas graças a Deus, venci. A primeira sequela foi na digestão. Por isso hoje suplemento na veia e no músculo. Os injetáveis fazem muito mais efeito. Foi o que me levantou", contou ela.