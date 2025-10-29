Real Madrid: Endrick chega a acordo para empréstimo a clube francês
Sem espaço na equipe espanhola, atacante revelado pelo Palmeiras deve atuar por novo clube durante a sequência decisiva da atual temporada
Após definir o empréstimo de Endrick para a metade final da atual temporada, o Real Madrid já iniciou negociações para confirmar o destino do brasileiro.
De acordo com a ESPN, o atacante revelado pelo Palmeiras, que convive com a falta de oportunidades no Santiago Bernabéu, deve ser contratado pelo Lyon.
Alvo de diversos clubes europeus na janela de transferências, como Olympique de Marseille e Roma, Endrick se mostrou irredutível, inicialmente, quanto à possibilidade de deixar o Real Madrid, mas "deu o braço a torcer" após ficar no banco nos últimos jogos.
Endrick busca voltar à Seleção Brasileira
O brasileiro também espera atuar em mais ocasiões para retornar às convocações da Seleção Brasileira, visando a Copa do Mundo de 2026. O jogador não é convocado pela Amarelinha desde o último mês de março.
Endrick atuou pela última vez no dia 18 de maio, quando enfrentou o Sevilla, em duelo válido por La Liga. Nessa partida, o atleta sofreu uma lesão que o tirou dos gramados até setembro, quando voltou a ser relacionado.
O atacante de 19 anos defende a camisa do Real Madrid desde 2024, após passagem marcante pelo Palmeiras. Ao todo, foram 37 partidas disputadas, com 7 gols marcados.