fechar
Futebol Europeu | Notícia

Real Madrid: Endrick chega a acordo para empréstimo a clube francês

Sem espaço na equipe espanhola, atacante revelado pelo Palmeiras deve atuar por novo clube durante a sequência decisiva da atual temporada

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 29/10/2025 às 13:44
Endrick sentado no banco de reservas do Real Madrid
Endrick sentado no banco de reservas do Real Madrid - Instagram/Endrick

Após definir o empréstimo de Endrick para a metade final da atual temporada, o Real Madrid já iniciou negociações para confirmar o destino do brasileiro.

De acordo com a ESPN, o atacante revelado pelo Palmeiras, que convive com a falta de oportunidades no Santiago Bernabéu, deve ser contratado pelo Lyon.

Alvo de diversos clubes europeus na janela de transferências, como Olympique de Marseille e Roma, Endrick se mostrou irredutível, inicialmente, quanto à possibilidade de deixar o Real Madrid, mas "deu o braço a torcer" após ficar no banco nos últimos jogos.

Endrick busca voltar à Seleção Brasileira

O brasileiro também espera atuar em mais ocasiões para retornar às convocações da Seleção Brasileira, visando a Copa do Mundo de 2026. O jogador não é convocado pela Amarelinha desde o último mês de março.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Endrick atuou pela última vez no dia 18 de maio, quando enfrentou o Sevilla, em duelo válido por La Liga. Nessa partida, o atleta sofreu uma lesão que o tirou dos gramados até setembro, quando voltou a ser relacionado.

O atacante de 19 anos defende a camisa do Real Madrid desde 2024, após passagem marcante pelo Palmeiras. Ao todo, foram 37 partidas disputadas, com 7 gols marcados.

Leia também

Vinícius Júnior não descarta deixar o Real Madrid após tensão com Xabi Alonso
Real Madrid

Vinícius Júnior não descarta deixar o Real Madrid após tensão com Xabi Alonso
Vini Jr perdeu espaço no Real Madrid após chegada de Xabi Alonso? Entenda
Real Madrid

Vini Jr perdeu espaço no Real Madrid após chegada de Xabi Alonso? Entenda

Compartilhe

Tags