Transmissão Cruzeiro x Vitória ao vivo online: confira onde assistir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Raposa está invicta há cinco jogos e vem de empate contra o Palmeiras. Leão, por outro lado, foi derrotado pelo Corinthians na rodada anterior

Cruzeiro e Vitória irão se enfrentar neste sábado (01), às 16h00 (horário de Brasília), em duelo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no Mineirão, em Belo Horizonte.

Transmissão Cruzeiro x Vitória ao vivo online

A partida será transmitida ao vivo pela plataforma de pay-per-view Premiere. Os assinantes da plataforma Globoplay também podem acompanhar a transmissão.

Como chegam as equipes

O Cruzeiro vem de empate em duelo contra o Palmeiras, sem gols. A Raposa está em terceiro lugar na tabela, com 57 pontos, e busca a vitória para se aproximar dos líderes.

Por outro lado, o Vitória ocupa a 17ª colocação e precisa vencer para deixar a zona de rebaixamento. O time da capital baiana foi derrotado na rodada anterior, em duelo contra o Corinthians.

Ficha técnica

Data e Horário: Sábado (01/11) – 16h00 (Horário de Brasília)

Sábado (01/11) – 16h00 (Horário de Brasília) Competição: Série A – Rodada 31

Série A – Rodada 31 Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Mineirão, em Belo Horizonte (MG) Onde Assistir: Premiere

Prováveis Escalações

Cruzeiro: Cássio; William, Jonathan Jesus, Gamarra e Kaiki Bruno; Lucas Silva, Lucas Romero, Christian e Matheus Pereira; Arroyo e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.

Vitória: Thiago Couto; Willian Oliveira, Camutanga e Zé Marcos; Paulo Roberto, Ricardo Ryller, Dudu, Cantalapiedra e Ramon; Erick e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura