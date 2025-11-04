Sport x Juventude ao vivo (05/11): onde assistir, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O duelo é válido pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro e o Leão vem de uma derrota para o Flamengo, no Maracanã, no Rio de Janeiro

Últimos colocados, Sport e Juventude se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 19h (de Brasília), na Ilha do Retiro. O duelo é válido pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Na última rodada, o Leão perdeu por 3x0 para o Flamengo, no Maracanã. Já o Juventude foi derrotado por 2x0 para o Palmeiras em casa.

Na classificado, o Sport está virtualmente rebaixado na lanterna com 17 pontos. O Juventude ocupa a vice-lanterna, com 26 pontos, e ainda sonha com a permanência na Primeira Divisão.

Nos últimos cinco jogos entre os clubes, cada equipe venceu duas partidas e ainda teve um empate. Na partida que aconteceu no primeiro turno do Brasileirão, o Juventude venceu por 2x0 com dois gols do atacante Gilberto, ex-Sport e Santa Cruz.

Retornos no Sport

O técnico interino César Lucena ganhou duas novidades no Sport para o jogo contra o Juventude. Recuperado de uma virose, o lateral-esquerdo Luan Cândido deve retornar ao time titular, assim como o meia-atacante Matheusinho, que cumpriu suspensão diante do Flamengo.

Por outro lado, o zagueiro Rafael Thyere continua no departamento médico. O defensor trata uma lesão muscular na coxa esquerda. Quem deve ficar com a vaga dela na zaga é o volante Lucas Kal, que apesar de cabeça de área, possui um longo histórico na posição.

"Ainda temos um fio de esperança, então, nós estamos procurando fazer jogo a jogo. Precisamos seguir lutando, seguir nos dedicando, honrando a camisa do Sport, honrando o clube, lutar até o final. Essa é a nossa tônica", afirmou César Lucena, após a derrota para o Flamengo.

Novidades no Juventude

O técnico Thiago Carpini terá três retornos no Juventude para a partida: Marcos Paulo, Jadson e Gabriel Taliari. Os três cumpriram suspensão na última rodada. Outro destaque na lista de relacionado é o meia Lucas Fernandes, que passou cerca de um mês no departamento médico.

Em contrapartida, o atacante Gilberto sentiu um desconforto na coxa e nem sequer foi relacionado para a partida. O meio-campista Mandaca continua vetado por causa de uma contusão.

Onde assistir ao vivo

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou mais uma jornada esportiva para o jogo do Sport na Série A. A transmissão também estará disponível no canal da emissora no Youtube, além do aplicativo JC PE. Na telinha, a partida será exibida pelo Premiere (pay-per-view).

Ficha do jogo

Sport

Gabriel; Aderlan, Lucas Kal, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Sérgio Oliveira e Lucas Lima; Matheusinho, Romarinho e Derik. Técnico: César Lucena.

Juventude

Jandrei; Igor Formiga, Rodrigo Sam, Luan Freitas (Marcos Paulo) e Alan Ruschel; Jadson, Caíque e Peixoto; Nenê, Rafael Bilu e Taliari. Técnico: Thiago Carpini.

Competição: Série A do Brasileirão. Local: Ilha do Retiro, no Recife-PE. Horário: 19h (de Brasília). Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG). Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Henrique Neu Ribeiro (SC). VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN). Onde assistir: Premiere (pay-per-view).