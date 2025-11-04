Sport confirma negociações por Riquelme e diz que Botafogo não foi único interessado
Diretor de futebol Enrico Ambrogini diz que negociação com Botafogo ainda não foi fechada, mas valor pode colocar zagueiro entre maiores vendas do NE
O Sport confirmou nesta terça-feira (29) que as negociações pela venda do zagueiro Riquelme, de 18 anos, estão em andamento, mas ainda não foram concluídas. Em entrevista coletiva, o diretor geral de futebol Enrico Ambrogini destacou que o Botafogo é um dos interessados, embora não tenha sido o único clube a apresentar proposta pelo jovem defensor.
“Se eu consigo falar em termos gerais, é que a negociação não terminou. Ela saiu como uma negociação quase concluída, mas não foi o único clube que fez proposta pelo Riquelme”, afirmou o dirigente.
Ambrogini explicou que o interesse de grandes clubes surgiu após o jogador ser integrado ao elenco principal durante os treinos. “Quando a gente chegou, o Riquelme não era nem visto como profissional. Thiago Gasparino e eu puxamos o Riquelme junto com outros meninos para completar o treino de cima. Ele agradou muito ao perfil técnico e ficou sendo monitorado por outros clubes. Quando já estava em dinâmica de profissional, começaram a surgir as propostas. Botafogo não foi o primeiro”, completou.
Ambrogini reforçou que a venda ainda pode ter desdobramentos nos próximos dias, mas que o clube será transparente assim que o acordo estiver concluído. “A negociação do Riquelme não está 100% cravada. Talvez a gente evolua até o final dessa semana. E aí sim, vamos ter toda a transparência sobre como foi. Mas ela vai ser caracterizada como uma das 10 maiores vendas do Nordeste sem o menino nunca ter pisado no profissional”, finalizou.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
A expectativa é de que o negócio renda cerca de R$ 11 milhões ao Sport, com o clube mantendo 30% dos direitos econômicos do atleta para uma futura transferência.