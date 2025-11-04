Sport confirma negociações por Riquelme e diz que Botafogo não foi único interessado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Diretor de futebol Enrico Ambrogini diz que negociação com Botafogo ainda não foi fechada, mas valor pode colocar zagueiro entre maiores vendas do NE

O Sport confirmou nesta terça-feira (29) que as negociações pela venda do zagueiro Riquelme, de 18 anos, estão em andamento, mas ainda não foram concluídas. Em entrevista coletiva, o diretor geral de futebol Enrico Ambrogini destacou que o Botafogo é um dos interessados, embora não tenha sido o único clube a apresentar proposta pelo jovem defensor.

“Se eu consigo falar em termos gerais, é que a negociação não terminou. Ela saiu como uma negociação quase concluída, mas não foi o único clube que fez proposta pelo Riquelme”, afirmou o dirigente.

Ambrogini explicou que o interesse de grandes clubes surgiu após o jogador ser integrado ao elenco principal durante os treinos. “Quando a gente chegou, o Riquelme não era nem visto como profissional. Thiago Gasparino e eu puxamos o Riquelme junto com outros meninos para completar o treino de cima. Ele agradou muito ao perfil técnico e ficou sendo monitorado por outros clubes. Quando já estava em dinâmica de profissional, começaram a surgir as propostas. Botafogo não foi o primeiro”, completou.

Ambrogini reforçou que a venda ainda pode ter desdobramentos nos próximos dias, mas que o clube será transparente assim que o acordo estiver concluído. “A negociação do Riquelme não está 100% cravada. Talvez a gente evolua até o final dessa semana. E aí sim, vamos ter toda a transparência sobre como foi. Mas ela vai ser caracterizada como uma das 10 maiores vendas do Nordeste sem o menino nunca ter pisado no profissional”, finalizou.

A expectativa é de que o negócio renda cerca de R$ 11 milhões ao Sport, com o clube mantendo 30% dos direitos econômicos do atleta para uma futura transferência.