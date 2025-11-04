"Foi muito mal conduzida": Lisca quebra o silêncio sobre saída polêmica do Sport

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Comandante chegou à Ilha do Retiro nos braços da torcida, mas deixou o Leão após comandar o time em apenas quatro jogos, para assinar com o Santos

O técnico Lisca abriu o jogo sobre sua controversa saída do Sport em 2022. Na ocasião, o técnico deixou a Ilha do Retiro apenas quatro jogos após sua contratação, momento em que acertou com o Santos.

O treinador concedeu uma entrevista para o repórter João Victor Amorim, da Rádio Jornal, durante o CFUT, evento que promove debates sobre o futebol brasileiro, que conta com a presença de vários profissionais da área esportiva.

Lisca admitiu que a condução de seu desligamento do clube foi "muito mal conduzida". Questionado sobre se havia se arrependido de ter deixado o time rubro-negro, o técnico afirmou que a situação serviu como uma "grande lição" em sua carreira.

"Foi mal, foi muito mal conduzida, né? Isso eu acho que foi a grande lição, por uma série de situações...", ponderou o treinador.

Lisca enfatizou que o maior impacto negativo da saída recaiu sobre ele mesmo: "quem mais perdeu na verdade fui eu, por não ter treinado com toda aquela situação".

Lisca relembra momento da chegada ao Sport

A passagem do técnico pelo Sport, mesmo que breve, foi marcante. Lisca ressaltou a dificuldade vivida em sua chegada ao Leão da Ilha devido à sua relação com o Náutico.

"Não é fácil você vir ali do Náutico, né, e depois passar um tempo", declarou o treinador.

Técnico afirma que optou por pausa na carreira

Durante a entrevista, Lisca também comentou sua situação atual de estar sem clube. Ele revelou que a escolha é estratégica, feita após uma profunda avaliação de sua carreira nos últimos três anos.

O treinador, que afirma nunca ter parado de trabalhar desde 1990, apesar de ter recebido convites de clubes de todas as divisões, Lisca optou por esperar para 2026.