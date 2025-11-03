Quem é Riquelme? Conheça a joia que pode ser a nova venda milionária do Sport
Jogador de 18 anos é alvo do Botafogo, em acordo que deve envolver o abatimento de dívida em aberto pela compra do atacante Carlos Alberto
O Sport está em conversas para negociar uma joia de suas categorias de base. O zagueiro Riquelme, de 18 anos, é alvo do Botafogo.
Relacionado para algumas partidas do Campeonato Brasileiro, o jogador pode ser vendido por valores próximos a R$ 11 milhões, em acordo que também envolveria o abatimento de uma dívida do clube rubro-negro pela compra do atacante Carlos Alberto, conforme informado pelo repórter Antônio Gabriel, da Rádio Jornal.
Apesar de representar a provável próxima venda milionária do Leão da Ilha, Riquelme ainda não é um nome tão conhecido pela torcida rubro-negra.
Quem é Riquelme?
Natural da pequena cidade de Luziápolis, localizada na Zona da Mata de Alagoas, o jogador ainda não atuou como profissional, mas chama a atenção por seu potencial.
Zagueiro de 1,90, o atleta foi o capitão do time que venceu a MadCup, competição disputada em Madrid. Riquelme também foi eleito o melhor jogador do torneio.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Após retornar da Espanha, o jogador chamou a atenção do técnico Daniel Paulista, que o integrou ao elenco profissional.
Ao todo, Riquelme foi relacionado para oito partidas, sete pelo Campeonato Brasileiro e uma pela Copa do Nordeste.
No último jogo do Leão da Ilha, disputado no último sábado (01), contra o Flamengo, quando o time rubro-negro foi derrotado por 3 a 0, o jogador ficou no banco de reservas.