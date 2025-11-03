fechar
Sport | Notícia

Quem é Riquelme? Conheça a joia que pode ser a nova venda milionária do Sport

Jogador de 18 anos é alvo do Botafogo, em acordo que deve envolver o abatimento de dívida em aberto pela compra do atacante Carlos Alberto

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 03/11/2025 às 13:00
Riquelme, zagueiro do Sport
Riquelme, zagueiro do Sport - Reprodução: Paulo Paiva/ Sport

O Sport está em conversas para negociar uma joia de suas categorias de base. O zagueiro Riquelme, de 18 anos, é alvo do Botafogo.

Relacionado para algumas partidas do Campeonato Brasileiro, o jogador pode ser vendido por valores próximos a R$ 11 milhões, em acordo que também envolveria o abatimento de uma dívida do clube rubro-negro pela compra do atacante Carlos Alberto, conforme informado pelo repórter Antônio Gabriel, da Rádio Jornal.

Apesar de representar a provável próxima venda milionária do Leão da Ilha, Riquelme ainda não é um nome tão conhecido pela torcida rubro-negra.

Quem é Riquelme?

Natural da pequena cidade de Luziápolis, localizada na Zona da Mata de Alagoas, o jogador ainda não atuou como profissional, mas chama a atenção por seu potencial.

Zagueiro de 1,90, o atleta foi o capitão do time que venceu a MadCup, competição disputada em Madrid. Riquelme também foi eleito o melhor jogador do torneio.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Após retornar da Espanha, o jogador chamou a atenção do técnico Daniel Paulista, que o integrou ao elenco profissional.

Ao todo, Riquelme foi relacionado para oito partidas, sete pelo Campeonato Brasileiro e uma pela Copa do Nordeste.

Leia Também

No último jogo do Leão da Ilha, disputado no último sábado (01), contra o Flamengo, quando o time rubro-negro foi derrotado por 3 a 0, o jogador ficou no banco de reservas.

Leia também

"Ainda temos um fio de esperança", diz auxiliar técnico do Sport sobre rebaixamento na Série A
Interino

"Ainda temos um fio de esperança", diz auxiliar técnico do Sport sobre rebaixamento na Série A
Transmissão Internacional x Atlético-MG ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir com imagens pela Série A 2025
31ª rodada

Transmissão Internacional x Atlético-MG ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir com imagens pela Série A 2025

Compartilhe

Tags