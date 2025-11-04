Transmissão Juventus x Sporting ao vivo online: confira onde assistir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Vecchia Signora ainda não venceu na Liga dos Campeões e busca reagir para evitar a eliminação precoce. Leões vêm de vitória sobre o Marseille

Juventus e Sporting irão se enfrentar nesta terça-feira (04), às 17h00 (horário de Brasília). O confronto será disputado no Allianz Stadium, em Turim, pela quarta rodada da primeira fase da Liga dos Campeões.

Onde assistir Juventus x Sporting ao vivo

A partida será transmitida ao vivo, com exclusividade, pela plataforma de streaming HBO Max.

Como chegam as equipes

A Juventus vem de derrota em duelo contra o Real Madrid, por 1 a 0, e ainda busca sua primeira vitória na Liga dos Campeões. A equipe de Turim está em 25º lugar na tabela, com apenas dois pontos conquistados.

O time disputará sua segunda partida sob o comando do treinador Luciano Spalletti, contratado após a demissão de Igor Tudor.

O Sporting venceu todas as suas quatro últimas partidas, incluindo seu último jogo na Liga dos Campeões, contra o Olympique de Marseille, por 2 a 1. Os Leões ocupam a 11ª colocação na classificação, com seis pontos.

Ficha técnica

Data e Horário: Terça-feira (04/11) – 17h00 (Horário de Brasília)

Terça-feira (04/11) – 17h00 (Horário de Brasília) Competição: Liga dos Campeões – Rodada 4 (Fase de Liga)

Liga dos Campeões – Rodada 4 (Fase de Liga) Local: Allianz Stadium, em Turim (Itália)

Allianz Stadium, em Turim (Itália) Onde Assistir: HBO Max

Prováveis Escalações

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Gatti e Cambiaso; McKennie, Koopmeiners, Locatelli, Thuram e Kostic; Openda e Vlahovic. Técnico: Luciano Spalletti

Sporting: Rui Silva; Vagiannidis, Gonçalo Inácio, Debast e Araújo; Hjulmand e Morita; Geovany Quenda, Trincão e Pedro Gonçalves; Luis Suárez. Técnico: Rui Borges