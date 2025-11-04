Náutico negocia as permanências do zagueiro Mateus Silva e lateral-direito Arnaldo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Os dois jogadores estão entre os 13 jogadores que o Timbu pretende manter do atual elenco para a próxima temporada, que terá o Estadual e a Série B

O Náutico negocia as permanências do zagueiro Mateus Silva e também do lateral-direito Arnaldo. Os dois jogadores estão entre os 13 jogadores, que o clube pretende manter do atual elenco. Porém, as definições só devem acontecer após a eleição presidencial no próximo dia 30 de novembro.

Mateus Silva ainda possui contrato com a Ponte Preta até dezembro deste ano de 2025. Ele chegou ao Timbu por indicação do técnico Hélio dos Anjos.



Já Arnaldo já está no time alvirrubro há duas temporadas. Na conquista do acesso à Série B, foi um dos destaques do Timbu.

Enquanto uns ficarão, outros já está com as saídas confirmadas. Seis jogadores já foram comunicados que não permaneceram nos Aflitos. São eles: o goleiro Wellerson, o volante Igor Pereira e os atacantes Hélio Borges, Igor Bolt, Bruno Mezenga e Kelvin.

Além disso, os atacantes e pratas da casa Thalissinho e Kauan Maranhão foram emprestados para o ABC e Piauí, respectivamente, até o fim da próxima temporada.

Eleição no Náutico

Com o fim da temporada, o foco nos Aflitos está na eleição presidencial do próximo dia 30 de novembro. Do lado da situação, Bruno Becker busca a reeleição. Do lado da oposição, Pablo Vitória, ex-vice-presidente do Conselho Deliberativo, concorre como candidato a presidente.

Existia uma forte expectativa na política alvirrubra pela aclamação de Bruno Becker, mas a oposição lançou a candidatura. Nos bastidores, os opositores afirmam que não seria justa a aclamação do atual mandatário, mesmo com a conquista do acesso à Série B.

Dentro desse cenário, o favorito e atual presidente Bruno Becker já tem encaminhado o planejamento da próxima temporada nos bastidores. Apesar de não confirmada, a permanência do técnico Hélio dos Anjos deve ser oficializada logo após a eleição.