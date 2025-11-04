fechar
Santa Cruz | Notícia

Santa Cruz: Com Patrick Allan, confira jogadores que já assinaram pré-contrato

Titular na campanha do acesso alvirrubro na última Série C, meia de 30 anos deve ser o sétimo reforço tricolor para a próxima temporada.

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 04/11/2025 às 13:41 | Atualizado em 04/11/2025 às 14:15
Patrick Allan comemora gol pelo N&aacute;utico
Patrick Allan comemora gol pelo Náutico - JAILTON JR./JC IMAGEM

O Santa Cruz se aproxima de uma importante contratação para a próxima temporada. O meia Patrick Allan, do Náutico, negocia com a Cobra-Coral.

De acordo com o repórter João Victor Amorim, da Rádio Jornalas negociações estão avançadas, mas ainda não há nada fechado devido ao interesse de outros clubes na contratação do atleta.

Caso seja contratado, Patrick Allan será o sétimo jogador a assinar pré-contrato para a próxima temporada.

Jogadores contratados pelo Santa Cruz para 2026

Até o momento, o Santa Cruz já acertou seis contratações para o ano de 2026.

Tratam-se do goleiro Gabriel Souza, ex-Bahia, do zagueiro Ianson, ex-Tombense, do lateral-direito Pedro Costa, do Remo, o lateral-esquerdo Alex Ruan, do Brusque, além do volante Andrey, ex-Athletic e do atacante Robinho, do Botafogo-SP.

Para o início de 2025, o Santa Cruz deve contar com um elenco mais "enxuto", já que o time participará apenas do Campeonato Pernambuco e Copa do Brasil no primeiro trimestre.

Caso a negociação de Patrick Allan tenha um desfecho positivo para o Tricolor, outros três atletas devem ser contratados até o início da temporada. Dois pontas e um centroavante podem ser contratados para fechar a lista de reforços para 2026.

