SAF do Santa Cruz deve estar 100% concluída nos 4 primeiros meses do ano
Santa Cruz tem o processo de aprovação da SAF, com a realização da Assembleia Geral de Sócios no dia 30 de novembro; Após isso há trâmites jurídicos
A SAF do Santa Cruz deve estar em operação plena após os primeiros quatro meses do ano. A previsão, que já foi dada pela presidente Bruno Rodrigues, foi reforçada pelo diretor Allan Araújo, em entrevista ao repórter João Victor Amorim, da Rádio Jornal.
O prazo na verdade é o que é trabalhado pelo próprio investidor da SAF, Iran Barbosa. O tempo se dá por conta das questões burocráticas e dos trâmites jurídicos, como a recuperação judicial, por exemplo.
Enquanto isso, o Santa Cruz segue trabalhando, afinal as competições de 2026 já começam em janeiro, com o elenco já se apresentando para a pré-temporada em novembro.
"Neste momento a gente tá voando e trocando os equipamentos durante o voo. Em relação à SAF temos aí no dia 30 de novembro a Assembleia Geral Extraordinária de Sócios. Após isso tem outros prazos legais, a ratificação de acordos, aprovação da RJ. Tem um prazo que o próprio Iran tem informado que a SAF deve tá 100% concluída nos 3 ou 4 primeiros meses do ano", disse Allan.
AGE do Santa Cruz
Lembrando que em novembro ainda há uma das etapas da SAF, que é Assembleia Geral Extraordinária de Sócios - AGE. Será o momento do sócio votar se aprova ou não a SAF, com alta expectativa de aprovação. A assembleia será no dia 30 de novembro, no Arruda. Após isso, inicia-se o trâmite burocrático de aprovação dos acordos e recuperação judicial.