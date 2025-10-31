fechar
Santa Cruz | Notícia

Santa Cruz: veja a lista dos 10 maiores credores do processo de recuperação judicial

Tribunal de Justiça de Pernambuco autorizou a liberação de R$ 7,7 milhões da SAF para o Tricolor iniciar a campanha de mediação extrajudicial

Por Robert Sarmento Publicado em 31/10/2025 às 16:41 | Atualizado em 31/10/2025 às 16:52
Grafite em passagem pelo Santa Cruz em 2016
Grafite em passagem pelo Santa Cruz em 2016 - Acervo/Santa Cruz

O Santa Cruz fez nesta semana a convocação dos credores do clube para a campanha de mediação extrajudicial, processo autorizado pelo Tribunal de Justiça e que faz parte da recuperação judicial, iniciada em 2023. Na divulgação da chamada, chamou a atenção a presença de nomes históricos do Tricolor, como Grafite, por exemplo. O ex-atacante cobra cerca de R$ 8 milhões.

Além de ex-jogadores, há ex-dirigentes, como o ex-presidente Alírio Moraes, e até mesmo organizações como a Arena de Pernambuco.

O objetivo da negociação é firmar acordos diretos e acelerar o pagamento das dívidas do clube. Sob supervisão do Poder Judiciário. Foram liberados R$ 7,7 milhões da SAF para os primeiros pagamentos.

Leia Também

A ação é vista como um instrumento ágil e colaborativo, que facilita o diálogo entre o Tricolor e seus credores sem a burocracia de um processo judicial. A intenção é reduzir o passivo.

Datas e horários das mediações extrajudiciais

As mediações ocorrerão nos dias 4, 11, 18 e 25 de novembro, sempre das 09h às 12h e das 13h às 17h, na sede do Estádio do Arruda e também em formato virtual (pela internet).

A nota oficial informa que pode haver mediações individuais fora dessas datas. Os credores interessados podem agendar através do e-mail campanhascfc@petraconsultores.com.br.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Veja os 10 maiores credores do Santa Cruz

Em seus perfis oficiais, o clube reafirmou o compromisso com a transparência, cooperação e responsabilidade, ressaltando que espera resultados concretos ainda neste ano.

  • 1. R$ 8.283.717 – Antônio Santana de Souza (Neto, ex-jogador)
  • 2. R$ 8.081.893 – Edinaldo Batista Libânio (Grafite, ex-jogador)
  • 3. R$ 4.079.755 – Everton Leandro dos Santos Pinto (Everton Santos, ex-jogador)
  • 4. R$ 3.530.924 – Alírio Moraes de Melo e Advogados (ex-presidente)
  • 5. R$ 3.328.377 – Arena Pernambuco Negócios e Investimentos
  • 6. R$ 3.115.503 – Portal Nova Promotora de Vendas e Serviços
  • 7. R$ 2.846.972 – Ingresso Fácil Pré-Venda e Venda de Ingressos
  • 8. R$ 2.687.000 – Bruno da Silva Rego (empresário)
  • 9. R$ 2.267.648 – Derival Beserra Cavalcante (Dedé, ex-jogador)
  • 10. R$ 2.201.549 – Daniel Camargo Coracini (empresário)

Antônio Melcop/Acervo/Santa Cruz
Alírio Moraes, presidente do Santa Cruz entre 2015 e 2017 - Antônio Melcop/Acervo/Santa Cruz

Processo de conclusão da SAF do Santa Cruz

Com os requisitos administrativos já cumpridos, incluindo a apresentação da proposta aos Conselhos Fiscal, Patrimonial e Deliberativo, o processo da SAF avança para sua fase final.

O próximo passo será a Assembleia Geral Extraordinária de Sócios (AGE) no dia 30 de novembro. Na reunião, além de outros temas, estará em pauta a análise e votação da proposta.

Vídeo: Entenda o processo de recuperação judicial do Santa Cruz

Leia também

Santa Cruz anuncia a renovação de contrato do lateral-direito Israel
Santa Cruz

Santa Cruz anuncia a renovação de contrato do lateral-direito Israel
Quando o Santa Cruz voltará a jogar no Arruda? Veja o prazo
Tricolor

Quando o Santa Cruz voltará a jogar no Arruda? Veja o prazo

Compartilhe

Tags