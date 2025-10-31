Santa Cruz: veja a lista dos 10 maiores credores do processo de recuperação judicial

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Tribunal de Justiça de Pernambuco autorizou a liberação de R$ 7,7 milhões da SAF para o Tricolor iniciar a campanha de mediação extrajudicial

O Santa Cruz fez nesta semana a convocação dos credores do clube para a campanha de mediação extrajudicial, processo autorizado pelo Tribunal de Justiça e que faz parte da recuperação judicial, iniciada em 2023. Na divulgação da chamada, chamou a atenção a presença de nomes históricos do Tricolor, como Grafite, por exemplo. O ex-atacante cobra cerca de R$ 8 milhões.

Além de ex-jogadores, há ex-dirigentes, como o ex-presidente Alírio Moraes, e até mesmo organizações como a Arena de Pernambuco.

O objetivo da negociação é firmar acordos diretos e acelerar o pagamento das dívidas do clube. Sob supervisão do Poder Judiciário. Foram liberados R$ 7,7 milhões da SAF para os primeiros pagamentos.

Leia Também Sport e Santa Cruz não precisam jogar com portões fechados, após TJPE revogar portaria da SDS

A ação é vista como um instrumento ágil e colaborativo, que facilita o diálogo entre o Tricolor e seus credores sem a burocracia de um processo judicial. A intenção é reduzir o passivo.

Datas e horários das mediações extrajudiciais

As mediações ocorrerão nos dias 4, 11, 18 e 25 de novembro, sempre das 09h às 12h e das 13h às 17h, na sede do Estádio do Arruda e também em formato virtual (pela internet).

A nota oficial informa que pode haver mediações individuais fora dessas datas. Os credores interessados podem agendar através do e-mail campanhascfc@petraconsultores.com.br.

Veja os 10 maiores credores do Santa Cruz

Em seus perfis oficiais, o clube reafirmou o compromisso com a transparência, cooperação e responsabilidade, ressaltando que espera resultados concretos ainda neste ano.

1. R$ 8.283.717 – Antônio Santana de Souza (Neto, ex-jogador)

2. R$ 8.081.893 – Edinaldo Batista Libânio (Grafite, ex-jogador)



3. R$ 4.079.755 – Everton Leandro dos Santos Pinto (Everton Santos, ex-jogador)



4. R$ 3.530.924 – Alírio Moraes de Melo e Advogados (ex-presidente)



5. R$ 3.328.377 – Arena Pernambuco Negócios e Investimentos



6. R$ 3.115.503 – Portal Nova Promotora de Vendas e Serviços



7. R$ 2.846.972 – Ingresso Fácil Pré-Venda e Venda de Ingressos



8. R$ 2.687.000 – Bruno da Silva Rego (empresário)



9. R$ 2.267.648 – Derival Beserra Cavalcante (Dedé, ex-jogador)



10. R$ 2.201.549 – Daniel Camargo Coracini (empresário)

Alírio Moraes, presidente do Santa Cruz entre 2015 e 2017 - Antônio Melcop/Acervo/Santa Cruz

Processo de conclusão da SAF do Santa Cruz

Com os requisitos administrativos já cumpridos, incluindo a apresentação da proposta aos Conselhos Fiscal, Patrimonial e Deliberativo, o processo da SAF avança para sua fase final.

O próximo passo será a Assembleia Geral Extraordinária de Sócios (AGE) no dia 30 de novembro. Na reunião, além de outros temas, estará em pauta a análise e votação da proposta.

Vídeo: Entenda o processo de recuperação judicial do Santa Cruz

